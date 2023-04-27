Вже вдома і готові захищати: Британія завершила підготовку 14 тисяч українських військових

За словами представника міноборони Британії, його країна відіграла важливу роль у процесі військової підтримки України та продовжує ініціювати розслідування воєнних злочинів РФ.

Related video

14 тисяч військовослужбовців з України успішно завершили навчання у Великій Британії та повернулися додому. Про це заявив 27 квітня секретар Міноборони Великобританії Ендрю Меррісон, повідомляє видання Sky News.

Коментуючи питання про Україну в Палаті громад, Меррісон заявив, що навчання українських військових пройшло успішно, і вони вже готові захищати Україну.

"Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України цього року", — зазначив Меррісон.

За словами Меррісона, червнева конференція з відновлення України доводить, що Великобританія відіграла важливу роль у цьому процесі. Також він зазначив, що Великобританія допомагає у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні та додав, що Британія бере на себе ініціативу у всіх аспектах.

"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів було витрачено, є справді значним досягненням", – зазначив він.

Нагадаємо, 13 квітня міноборони Польщі повідомило, що ЗС Польщі на тлі російської агресії в Україні вирішили розширити програму добровільної 16-денної підготовки громадян під назвою "Тренуйся як солдат".

Раніше на початку лютого видання Sky News показало, як українські військові проходять підготовку в академії піхотних військ в іспанському Толедо.