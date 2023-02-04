ЗМІ показали, як українці проходять військову підготовку в академії Іспанії (фото)

Громадяни України проходять підготовку в іспанському Толедо. На британських островах українські танкові бригади швидко освоюють танки Challenger 2, за інформацією Міноборони Великобританії.

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На опублікованих фото інструктори в академії піхотних військ в іспанському Толедо навчають громадян України. Про це повідомляє Sky News.

Президент України Володимир Зеленський подякував керівництву Великобританії за навчання українських військовослужбовців на танках Challenger 2, постачання яких було анонсовано Києву.

За словами Зеленського, він висловив подяку прем'єр-міністру Ріші Сунаку під час телефонного дзвінка у суботу, 3 лютого.

[ + – ] Підготовка громадян України до військової академії Толедо [ + – ] Підготовка громадян України до військової академії Толедо

У британському Міноборони повідомили, що танкові бригади з України швидко освоюють західну бронетехніку.

[ + – ] Підготовка танкових екіпажів на Challenger 2 [ + – ] Підготовка танкових екіпажів на Challenger 2 [ + – ] Підготовка танкових екіпажів на Challenger 2

Нагадаємо, що ЗСУ готуються до наступу ЗС РФ і проводять танкові навчання у Харківській області. За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, Київ очікує на серйозне загострення з боку військ РФ і розглядає всі можливі сценарії. Наступ може розпочатися протягом найближчих кількох тижнів.

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр підбила підсумок військових зведень з передової. За її інформацією, РФ кинула всі сили на оточення Бахмута.

Раніше Фокус повідомляв, що війна в Україні закінчиться тоді, коли "РФ чи НАТО припинять своє існування", таку заяву зробили на російському ТБ.