СМИ показали, как украинцы проходят военную подготовку в академии Испании (фото)

Граждане Украины проходят подготовку в испанском Толедо. В то же время, на британских островах украинские танковые бригады быстро осваивают танки Challenger 2, по информации Минобороны Великобритании.

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На опубликованных снимках инструкторы в академии пехотных войск в испанском Толедо обучают граждан Украины. Об этом сообщает Sky News.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Великобритании за обучение украинских военнослужащих на танках Challenger 2, поставки которых были анонсированы Киеву.

По словам Зеленского, он выразил благодарность премьер-министру Риши Сунаку во время телефонного звонка в субботу, 3 февраля.

[ + – ] Подготовка граждан Украины в военной академии Толедо [ + – ] Подготовка граждан Украины в военной академии Толедо

В британском Минобороны сообщили, что танковые бригады из Украины быстро осваивают западную бронетехнику.

[ + – ] Подготовка танковых экипажей на Challenger 2 [ + – ] Подготовка танковых экипажей на Challenger 2 [ + – ] Подготовка танковых экипажей на Challenger 2

Напомним, что ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ и проводят танковые учения в Харьковской области. По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев ожидает серьезного обострения со стороны войск РФ и рассматривает все возможные сценарии. Наступление может начаться в течение ближайших нескольких недель.

Замглавы Минобороны Анна Маляр подвела итог военным сводкам с передовой. По ее информации, РФ бросила все силы на окружение Бахмута.

Ранее Фокус сообщал, что война в Украине закончится тогда, когда "РФ или НАТО прекратят свое существование", такое заявление сделали на российском ТВ.