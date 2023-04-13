"Тренуйся як солдат": у Польщі створили програму військової підготовки для цивільних

Головною метою програми є створення резервів для Війська Польського на тлі російсько-української війни. Курсантів навчатимуть основним навичкам володіння зброєю, надання медичної допомоги та виживання у складних умовах.

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Збройні сили Польщі на тлі російської агресії в Україні вирішили розширити програму добровільної підготовки громадян. Нова програма має назву "Тренуйся як солдат" і розрахована на 16-денний курс підготовки для чоловіків та жінок, в якому особливу увагу буде приділено поводженню зі зброєю, правилам самооборони, надання першої медичної допомоги та виживанню. Про це 13 квітня повідомила пресслужба Міністерства оборони Польщі.

"Тренуйся як солдат" — це розширена версія програми "Тренуйся з армією", головним завданням якої є створення резервів для польської армії.

"Проект орієнтований на всіх, хто хоче пройти базову військову підготовку та бути готовим захищати батьківщину у разі загрози", — йдеться у повідомленні.

При цьому курси не здадуться добровольцям якимось приємним проведенням часу, навпаки учасники програми набуватимуть практичних навичок поводження зі зброєю, навчатимуться реагувати у складній ситуації та надавати першу медичну допомогу, а також вмінню виживати у складних умовах.

"Все це частина програми, кульмінацією якої є військова присяга", — заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, коментуючи ініціативу.

Програма передбачає повне забезпечення добровольців: військові частини безкоштовно забезпечуватимуть харчуванням, проживанням та необхідним спорядженням. Більше того курсанти отримають страховку та винагороду за навчання як рядовий резервіст у розмірі 130 злотих (1140 грн) за день.

Усього 16-денні курси будуть поділені на дві частини. На першому етапі добровольці ознайомляться з частиною та інструкторами. Потім на 30 базах Війська Польського вони пройдуть основну підготовку в рамках "Тренуйся як солдат".

За словами глави Міноборони, ця ініціатива є дуже актуальною для Польщі, оскільки неподалік кордонів йде кровопролитна війна.

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