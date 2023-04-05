"Переможні переговори": Зеленський розповів, як відбувся його візит до Польщі (відео)

Український президент зустрівся з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким, поклав квіти до меморіалу невідомому солдатові, вшанував пам'ять загиблого Леха Качинського, а також оглянув військову техніку, призначену для ЗСУ.

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Переговори, які відбулися під час візиту президента України до Польщі, можна сміливо назвати переможними. Про це Володимир Зеленський написав в офіційному телеграм-каналі.

"Цей візит до Варшави, всі наші переговори сьогодні — їх можна назвати переможними", — сказав український президент.

Зеленський також подякував за "підтримку та потужні кроки сильної людини" голові польського уряду Матеушу Моравецькому.

Крім того, президент України розповів, як пройшов його день на території Польщі.

Політик разом із прем'єр-міністром Польщі вшанував пам'ять загиблих біля Могили невідомого солдата у Варшаві.

Також лідер України встановив лампадки до пам'ятника жертвам Смоленської трагедії 2010 року та пам'ятника президенту Польщі у 2005–2010 роках Леху Качинському, який загинув в авіакатастрофі.

Після цього Зеленський оглянув зразки військової техніки, яку Польща планує передати Україні.

"Чим більше надходитиме в Україну військової допомоги, тим швидше змінюватиметься ситуація в Бахмуті та на інших ділянках фронту", — резюмував він, оглянувши техніку.

Нагадаємо, 5 квітня президент Польщі Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду. За інформацією ОП, глава держави отримав нагороду у Варшаві на знак визнання визначних заслуг у зміцненні дружніх та всебічних відносин між Польщею та Україною.

Також ми інформували про те, що у середу, 5 квітня, лідер України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Сторона, що приймає, розцінила приїзд українського президента як знак того, що зараз співпраця Польщі та України максимально продуктивна за всю історію двох держав.