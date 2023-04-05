Дуда вручив Зеленському у Польщі найвищу державну нагороду

За інформацією ОП, глава держави отримав нагороду у Варшаві на знак визнання визначних заслуг у зміцненні дружніх та всебічних відносин між Польщею та Україною.

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Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Варшави отримав від лідера Польщі Анджея Дуди найвищу державну нагороду країни – орден Білого Орла. Про це йдеться на сайті президента України.

У відповідь на отриману нагороду Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та всьому польському народу за допомогу Україні у складний час на шляху до перемоги у війні.

"Для мене велика честь – бути тут разом із моєю дружиною і подякувати президенту, його команді, уряду Польщі та кожному поляку за те, що ви вже зробили. Ви не покинули Україну, ви стояли з нами пліч-о-пліч. Ми за це вдячні"., – сказав глава держави.

Зі свого боку Анджей Дуда зазначив, що орденом Білого Орла нагороджують за виняткові здобутки, публічну службу та заслуги перед Польщею, і саме за це нагороди удостоївся і український глава держави.

"Ви, пане Президент, – виняткова особистість. Отримавши мандат від свого народу, ви несподівано для себе виконали виняткову місію. Ніхто не міг передбачити. Ви не залишили Україну та своїх співвітчизників у найскладніший період історії України – перед агресією", – сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Польщі. Як повідомляли місцеві ЗМІ, український лідер проведе переговори тет-а-тет із президентом Анджеєм Дудою. Серед можливих тем переговорів, як стверджують ЗМІ, будуть військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також повоєнне відновлення та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

Володимир Зеленський відвідав Польщу разом із першою леді України Оленою Зеленською. Біля входу до президентського палацу українського лідера зустріли Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда, після чого пролунав гімн України.

Раніше, 4 квітня, ми писали про те, що за даними The Wall Street Journal, членство України в НАТО поки що знято з порядку денного, проте в Альянсі хочуть продемонструвати свою підтримку в інший спосіб.