Запропонують "втішну нагороду": членство України в НАТО знято з порядку денного, – WSJ

За словами журналістів, Польща, Литва та Естонія виступають за гарантії безпеки та чіткий шлях України до НАТО. Водночас США, Німеччина та Франція більше зосереджені на задоволенні короткострокових потреб ЗСУ.

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Вступ України до Північноатлантичного Альянсу знято з порядку денного, однак у НАТО хочуть продемонструвати свою підтримку в інший спосіб. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Як зазначають журналісти, під час саміту у Вільнюсі, запланованого на липень, американський президент Джо Байден та глави країн-членів НАТО можуть зіткнутися із тиском з боку президента України Володимира Зеленського щодо вступу нашої країни до оборонного союзу.

Автори статті вважають, що за умови успішного весняного контрнаступу ЗСУ бажання України стати частиною НАТО, ймовірно, посилиться. У публікації наголосили, що ЗСУ є єдиною армією Європи, яка не лише бере участь у повномасштабній війні, а й досягає у цьому суттєвих успіхів.

При цьому представники НАТО стверджують, що процес вступу України до Альянсу не буде швидким, оскільки держава перебуває у стані війни. За даними видання, в оборонній організації побоюються прямого конфлікту із РФ.

"У зв'язку з тим, що членство України знято з порядку денного НАТО, лідери обговорюють, яку втішну нагороду запропонувати, щоб продемонструвати підтримку та заохочення, не даючи зайвих обіцянок і не забезпечуючи Росії будь-яку пропагандистську перемогу", — йдеться у публікації.

За словами журналістів, рішення, ухвалене на саміті у Вільнюсі, стане основою для комунікації між Києвом та НАТО на найближчі місяці чи навіть роки.

У той час, коли Польща, Литва та Естонія виступають за гарантії безпеки та чіткий шлях України до НАТО, США, Німеччина та Франція більше зосереджені на задоволенні поточних потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що 4 квітня Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО і висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Київ до членства в оборонному союзі.

Ще ми писали про те, що 3 квітня голова НАТО Єнс Столтенберг повідомив про намір членів Альянсу розробити багаторічну програму підтримки України. За словами генсека, Київ уже одержав від країн НАТО військову допомогу на 65 мільярдів доларів.