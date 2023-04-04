Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО: реакція Володимира Зеленського

За словами українського президента, Північноатлантичний Альянс наразі є єдиною ефективною гарантією безпеки у регіоні.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу. Привітання, адресовані фінам та фінському президенту Саулі Нііністьо, український лідер опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Вітаю Фінляндію та президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО в 74-ті роковини його заснування" — йдеться в публікації.

Володимир Зеленський підкреслив, що на тлі агресивної політики Російської Федерації НАТО став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні.

Український президент також висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі, наблизить нашу країну до вступу до Альянсу.

Нагадаємо, що 30 березня турецький парламент одноголосно проголосував за вступ Фінляндії до НАТО. Туреччина стала останньою країною, яка схвалила заявку фінської влади на приєднання до оборонного альянсу.

У вівторок, 2 квітня, Фінляндія офіційно стала 31 державою-членом НАТО, а біля штаб-квартири Альянсу був піднятий фінський прапор. Так, кордони оборонного союзу з РФ збільшилися вдвічі.

Згідно з припущенням ексглавb Генштабу британської армії Річарда Данната від 4 квітня, після вступу Фінляндії до НАТО, вздовж усього фінсько-російського кордону протяжністю 1300 км будуть розгорнуті стримувальні сили.

Ми також писали про те, що 4 квітня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував вступ Фінляндії до НАТО, заявивши, що РФ "прийматиме контрзаходи". Спікер Володимира Путіна також стверджує, що розширення Північноатлантичного Альянсу є зазіханням на безпеку Російської Федерації.