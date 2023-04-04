Блок НАТО розширився на схід: Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу (відео)

Кордони оборонного союзу з РФ збільшилися вдвічі після приєднання Гельсінкi до Альянсу. Прапор Фінляндії вже підняли біля штаб-квартири відомства.

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Фінляндія офіційно стала членом НАТО і тепер прапор держави піднято біля штаб-квартири Альянсу. Про це йдеться у пресслужбі відомства у вівторок, 4 квітня.

Фінляндія стала 31 державою, яка стала частиною оборонного Альянсу і це сталося на тлі повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація.

Країна має кордон із РФ завдовжки 1300 кілометрів і тепер загальний кордон Росії з НАТО становить 2600 кілометрів — збільшився вдвічі.

"Сьогодні Фінляндія стала членом оборонного альянсу НАТО. Починається нова ера. Кожна країна максимізує свою безпеку. Це також те, що робить Фінляндія. Водночас членство в НАТО зміцнює нашу міжнародну позицію та нашу свободу пересування", — каже президент Фінляндії Саулі Нiйністе.

Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО Фото: NATO

Фінляндія зберігала свій нейтралітет з 1917 року, як тільки здобула незалежність, проте після початку війни в Україні їх позиція щодо цього питання змінилася.

Варто зазначити, що Фінляндія подала свою заявку на вступ до союзу менше ніж рік тому разом зі Швецією. При цьому членство другої країни все ще під питанням через розбіжності з Туреччиною, проте генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що це обов'язково відбудеться в неоглядному майбутньому і всі отримають від цього лише вигоду.

Нагадаємо, 4 березня ексглава Генштабу британської армії Річард Даннат зазначив, що НАТО розмістить військовий контингент уздовж усього фінського кордону з РФ. За його словами, Альянс мало отримає від вступу Фінляндії щодо військового потенціалу. Однак блок правильно надходить, коли бере на себе додаткову відповідальність на тлі зростання напруженості у відносинах з РФ.