Фінляндія стане повноправним членом НАТО найближчими днями, — Столтенберг (відео)

За словами генсека Альянсу, європейська країна значно зміцнить сили союзу завдяки своїм ЗС та демократичним інститутам.

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Фінляндія офіційно стане членом оборонного Альянсу НАТО у найближчі декілька днів. Про це заявив генсек відомства Єнс Столтенберг 31 березня.

Європейська країна стане офіційно вже 31-м членом НАТО протягом кількох днів і можливим це стало після схвалення Туреччиною заявки на вступ.

Для того, щоб одна з країн стала повноправним членом НАТО, потрібно, щоб усі країни-учасниці ратифікували протокол про приєднання кандидата до Альянсу. На це пішло декілька місяців.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО — сильнішою", — сказав генсек.

Гельсінкі має ефективні збройні сили, розширені можливості, а також сильні демократичні інститути. Все це дозволить НАТО стати лише сильнішою, як зазначив Єнс Столтенберг.

Наступним повноправним членом відомства може стати Швеція, однак для цього спочатку вона повинна вирішити розбіжності з Туреччиною. Голова НАТО зауважив, що якнайшвидше завершення процесу ратифікації для Швеції буде на користь усіх, і більшість союзників із цим згодні.

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 року посол США Дуглас Хікі обіцяв, що Фінляндія та Швеція стануть офіційними членами НАТО до кінця 2022 року.

3 листопада з'явилася інформація про те, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, проте Анкара висунула вимоги щодо посилення важливих кроків у боротьбі з тероризмом.