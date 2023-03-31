Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Фінляндія стане повноправним членом НАТО найближчими днями, — Столтенберг (відео)

НАТО, Альянс, Альянс, Фінляндія, переговори про вступ, Єнс Столтенберг
Фото: NATO | Фінляндія офіційно стане членом НАТО найближчими днями

За словами генсека Альянсу, європейська країна значно зміцнить сили союзу завдяки своїм ЗС та демократичним інститутам.

Related video

Фінляндія офіційно стане членом оборонного Альянсу НАТО у найближчі декілька днів. Про це заявив генсек відомства Єнс Столтенберг 31 березня.

Європейська країна стане офіційно вже 31-м членом НАТО протягом кількох днів і можливим це стало після схвалення Туреччиною заявки на вступ.

Для того, щоб одна з країн стала повноправним членом НАТО, потрібно, щоб усі країни-учасниці ратифікували протокол про приєднання кандидата до Альянсу. На це пішло декілька місяців.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО — сильнішою", — сказав генсек.

Гельсінкі має ефективні збройні сили, розширені можливості, а також сильні демократичні інститути. Все це дозволить НАТО стати лише сильнішою, як зазначив Єнс Столтенберг.

Наступним повноправним членом відомства може стати Швеція, однак для цього спочатку вона повинна вирішити розбіжності з Туреччиною. Голова НАТО зауважив, що якнайшвидше завершення процесу ратифікації для Швеції буде на користь усіх, і більшість союзників із цим згодні.

Нагадаємо, що ще у вересні 2022 року посол США Дуглас Хікі обіцяв, що Фінляндія та Швеція стануть офіційними членами НАТО до кінця 2022 року.

3 листопада з'явилася інформація про те, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, проте Анкара висунула вимоги щодо посилення важливих кроків у боротьбі з тероризмом.