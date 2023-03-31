Більше перешкод немає: парламент Туреччини схвалив вступ Фінляндії до НАТО, – ЗМІ

За словами журналістів, Туреччина та Угорщина продовжують блокувати вступ до НАТО Швеції, яка подала відповідну заявку одночасно з Фінляндією.

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У четвер, 30 березня, парламент Туреччини одноголосно проголосував за вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Про це пише CNN.

Повідомляється, що Туреччина стала останньою країною, яка схвалила заявку Фінляндії, усунувши таким чином останню перешкоду на шляху до приєднання країни до оборонного альянсу. У той же час Туреччина та Угорщина продовжують блокувати вступ до НАТО Швеції.

Більшість країн-членів НАТО схвалили заявки Швеції та Фінляндії за кілька тижнів. Однак через позицію Анкари та Будапешта процес їхнього вступу до Альянсу затягнувся.

У Туреччині заявляли, що на території Швеції та Фінляндії розміщено "терористичні організації", а в Угорщині звинувачували нові країни-кандидати у поширенні дезінформації.

Через деякий час у Будапешті пом'якшили свою позицію щодо Фінляндії, схваливши її заявку 27 березня. За словами представника угорської влади Золтана Ковача, для ухвалення аналогічного рішення щодо Швеції потрібно вирішити "достатню кількість невдоволень".

Що стосується Туреччини, лідер країни Реджеп Ердоган висунув умову, згідно з якою Стокгольм повинен видати Анкарі "терористів", перш ніж її запит на вступ до НАТО буде схвалений.

Нагадаємо, що 27 березня Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини ратифікував заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Заступник міністра закордонних справ Туреччини Бурак Акчапар зазначив, що Фінляндія продемонструвала "чутливе ставлення" до побажань та вимог Анкари.

Ще ми писали про те, що 25 березня під посольством Туреччини у Фінляндії пройшла антитурецька акція, на якій було помічено опудало Реджепа Ердогана. За даними поліції, організатором демонстрації є спільнота Rise Up for Rojava, що діє від імені курдів.