Діяли від імені курдів: під посольство Туреччини у Фінляндії принесли опудало Ердогана

В акції брали участь менше 100 осіб, у перебіг подій втрутилася поліція. Подібний інцидент уже обурював Туреччину та вплинув на бажання Швеції вступити до НАТО.

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Перед будівлею посольства Туреччини у Фінляндії 25 березня влаштували антитурецьку акцію і винесли опудало, яке зображує президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Про акцію написало фінське видання Yle.

Демонстрацію, за даними поліції, організувала спільнота Rise Up for Rojava, яка діє у всьому світі від імені курдів.

Цей рух привернув увагу громадськості аналогічною акцією у січні, коли повісили опудало президента Ердогана за ноги перед будинком мерії Стокгольма. Інцидент обурив Туреччину та вплинув на процес розгляду заявки Швеції на вступ до НАТО.

Посольство Туреччини знаходиться в районі Кайвопуйсто

Ходу розпочали у центрі Гельсінкі на Сенатській площі та звідти пройшли маршем до посольства Туреччини. Вся акція тривала приблизно дві з половиною години. За оцінками поліції, в акції брали участь менше ніж 100 осіб.

Правоохоронці втрутилися у перебіг подій та забрали опудало в протестувальників. Інспектор Еса Пеннанен із поліції Гельсінкі вважає, що метою дій демонстрантів була дискредитація президента Туреччини.

У Фінляндії існує конституційне право на проведення демонстрацій, але акції, що підпадають під ознаки образи честі та гідності, заборонені законом. Одна людина була оштрафована за те, що підійшла надто близько до турецького посольства, додав Пеннанен.

Нагадаємо, що Реджеп Ердоган в останній розмові з російським колегою Володимиром Путіним вимагав припинити велику війну в Україні. Турецький лідер позитивно поставився до "зернової угоди, яку 18 березня три країни домовилися продовжити на 120 днів".

Анкара 25 березня заявила про готовність підтримати "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни Україні. Краще 10 років вести переговори, ніж воювати 3 або 4 роки, упевнена турецька влада.