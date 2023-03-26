Действовали от имени курдов: под посольство Турции в Финляндии принесли чучело Эрдогана

В акции участвовали менее 100 человек, в ход событий вмешалась полиция. Подобный инцидент уже возмущал Турцию и повлиял на желание Швеции вступить в НАТО.

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Перед зданием посольства Турции в Финляндии 25 марта устроили антитурецкую акцию и вынесли чучело, изображающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об акции написало финское издание Yle.

Демонстрацию, по данным полиции, организовало сообщество Rise Up for Rojava, которое действует во всем мире от имени курдов.

Это движение привлекло внимание общественности аналогичной акцией в январе, когда повесили чучело президента Эрдогана за ноги перед зданием мэрии Стокгольма. Инцидент возмутил Турцию и повлиял на процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

Посольство Турции находится в райное Кайвопуйсто

Шествие начали в центре Хельсинки на Сенатской площади и оттуда прошли маршем к посольству Турции. Вся акция длилась примерно два с половиной часа. По оценкам полиции, в акции участвовали менее 100 человек.

Правоохранители вмешались в ход событий и забрали чучело у протестующих. Инспектор Эса Пеннанен из полиции Хельсинки считает, что целью действий демонстрантов была дискредитация президента Турции.

В Финляндии существует конституционное право на проведение демонстраций, но подпадающие под признаки оскорбления чести и достоинства акции запрещены законом. Один человек был оштрафован за то, что подошел слишком близко к турецкому посольству, добавил Пеннанен.

Напомним, что Реджеп Эрдоган в последнем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным требовал прекратить большую войну в Украине. Турецкий лидер положительно отнесся к "зерновой сделке, которую 18 марта три страны договорились продлить на 120 дней.

Анкара 25 марта заявила о готовности поддержать "мирный план" Китая по урегулированию войны Украине. Лучше 10 лет вести переговоры, чем воевать 3 или 4 года, уверены турецкие власти.