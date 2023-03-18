Зерновую сделку продлили: причем не на 60 дней, а на 120, — Кубраков
Ранее в Кремле заявляли о продлении "зернового соглашения" на 60 дней. Однако министр инфраструктуры Украины, как и ООН, сообщили, что договор о зерне продлен еще на 4 месяца.
"Зерновая сделка", которая гарантирует безопасный проход для судов, перевозящих жизненно важное экспортное зерно из Украины, продлена. В ООН подчеркивают, что речь идет о пролонгации на 120 дней, а не на 60, как сообщалось ранее.
"Соглашение является публичным, это открытый документ. Он предусматривает перенос сроком на 120 дней", — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.
Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков также сообщил в своем Facebook о продлении зерновой сделки на 120 дней.
"Благодарен Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления документа еще на 4 месяца", — написал министр.
Кубраков отметил, что Украина продолжает экспортировать свою агропродукцию через три морских глубоководных порта.
Сообщение о том, что зерновая сделка продлевается, подтвердил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной)", — сказал Эрдоган.
Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция будет работать над расширением "зернового соглашения". Об этом пишет CNN.
Ранее в МИД России заявили о согласии на 60-дневное продление сделки при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот шаг "жестом доброй воли".
Ранее, 9 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. По его словам, российским кораблям с зерном и удобрениями в качестве груза запрещают заходить в порты стран-импортеров.
Также Фокус писал, что 17 января постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза заявил, что Украина предлагает расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области и продлить ее как минимум на 120 дней.