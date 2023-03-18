Зерновую сделку продлили: причем не на 60 дней, а на 120, — Кубраков

Ранее в Кремле заявляли о продлении "зернового соглашения" на 60 дней. Однако министр инфраструктуры Украины, как и ООН, сообщили, что договор о зерне продлен еще на 4 месяца.

Related video

"Зерновая сделка", которая гарантирует безопасный проход для судов, перевозящих жизненно важное экспортное зерно из Украины, продлена. В ООН подчеркивают, что речь идет о пролонгации на 120 дней, а не на 60, как сообщалось ранее.

"Соглашение является публичным, это открытый документ. Он предусматривает перенос сроком на 120 дней", — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков также сообщил в своем Facebook о продлении зерновой сделки на 120 дней.

"Благодарен Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления документа еще на 4 месяца", — написал министр.

Кубраков отметил, что Украина продолжает экспортировать свою агропродукцию через три морских глубоководных порта.

Сообщение министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова

Сообщение о том, что зерновая сделка продлевается, подтвердил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной)", — сказал Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что зерновая сделка пролонгирована

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция будет работать над расширением "зернового соглашения". Об этом пишет CNN.

Ранее в МИД России заявили о согласии на 60-дневное продление сделки при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот шаг "жестом доброй воли".

Заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о продлении "зерновой сделки"

Ранее, 9 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. По его словам, российским кораблям с зерном и удобрениями в качестве груза запрещают заходить в порты стран-импортеров.

Также Фокус писал, что 17 января постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза заявил, что Украина предлагает расширить "зерновую сделку" на порты Николаевской области и продлить ее как минимум на 120 дней.