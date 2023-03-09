"Как об стенку горох": Лавров назвал "нечестной" позицию Запада по зерновой сделке (видео)

Глава МИД РФ пожаловался, что США и ЕС заявляют, что санкции не распространяются на продовольствие. В реальности же российским кораблям с зерном и удобрением запрещают заходить в порты стран-импортеров, отметил он.

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. Об этом он заявил на пресс-конференции 9 марта после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Слова дипломата передает российский телеканал "Звезда".

"Наши западные коллеги — Соединенные Штаты, Европейский Союз — пафосно заявляют, когда их об этом спрашивают, что никакие санкции не распространяются на продовольствие и удобрения. Но эта позиция нечестная", — высказался глава МИД РФ.

По словам российского дипломата, в реальности российским кораблям с зерном и удобрениями в качестве груза запрещают заходить в порты стран-импортеров. Также под санкциями могут оказаться иностранные суда, если они попытаются зайти в российские порты для транспортировки зерна. Кроме этого, международные санкции не дают возможности "Россельхозбанку" пользоваться системой SWIFT, а страховые ставки по указанным выше причинам взлетели в четыре раза, пожаловался Лавров.

"Все это давным-давно известно, все это задокументировано. Но у нас есть такое выражение: "как об стенку горох", — прокомментировал глава внешнеполитического ведомства России.

Он также сказал, что Москва постоянно напоминает генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что это он выдвинул пакет по зерновой сделке.

"Если мы говорим о сделке, то она пакетная. Продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопросы о продлении приобретают достаточно сложный характер", — добавил Лавров.

Напомним, агентство Anadolu сообщило, что 24 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий лидер выразил заинтересованность в продлении действия Стамбульского зернового соглашения, которое предусматривает экспорт украинского зерна морским путем.