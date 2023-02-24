"Готовы оказать помощь": президент Турции поговорил по телефону с Путиным и Зеленским

Президент Турции выразил заинтересованность в продлении "зерновой сделки" с Украиной, а также предложил свое посредничество в гипотетических переговорах Киева и Москвы.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля поговорил по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

По информации медиа, Эрдоган сказал Путину о необходимости достижения справедливого мира, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и разрушения.

"Россия и Украина должны возобновить переговоры для достижения справедливого мира. Со своей стороны Анкара готова оказать любую помощь, чтобы помочь остановить дальнейшие потери людей и разрушение", — сказал президент Турции своему российскому коллеге.

Турецкий лидер выразил также заинтересованность в продлении действия Стамбульского зернового соглашения, которое предусматривает экспорт украинского зерна морским путем.

Заметим, что в пятницу, 24 февраля, лидер Турции также созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Обе стороны должны сосредоточиться на решении, основанном на прекращении огня и переговорах", — сказал Эрдоган президенту Украины.

Напомним, что 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает украинскую "формулу мира", представленную Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии.

Фокус также писал, что 23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине. За резолюцию по "украинскому вопросу" проголосовали 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили только семь стран, в числе которых — Россия, Беларусь и КНДР.