Россия готова к переговорам: в Турции поддержали "формулу мира" Зеленского

По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, российско-украинская война закончится дипломатическим путем.

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Председатель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает украинскую "формулу мира", представленную Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии. Также чиновник добавил, что Россия демонстрирует готовность к переговорам. Об этом пишет Anadolu.

Глава МИД Турции провел совместную пресс-конференцию с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор, в рамках которой ответили на несколько вопросов об Украине.

Мевлют Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приложил много усилий для урегулирования ситуации в Украине, в частности, для прекращения боевых действий. По мнению министра, российско-украинская война должна завершиться дипломатическим путем.

"Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше", — считает глава МИД Турции.

Чавушоглу также указал на то, что в Российской Федерации якобы демонстрируют готовность к диалогу с Украиной. Кроме того, политик упомянул о "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии 15 ноября 2022 года.

"Есть новые параметры и реалии. Россия заявляет, что готова к переговорам сейчас. Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Мы, как Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", — сказал Чавушоглу.

Напомним, что "формула мира" Украины включает 10 шагов. Среди требований украинской стороны числятся ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, освобождение пленных и насильно перемещенных украинцев, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск РФ и прекращение боевых действий.

Ранее Фокус писал о том, что 5 января президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что для урегулирования конфликта Украина должна смириться с "новыми территориальными реалиями".

Еще мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран-участниц G7 12 декабря предлагал России вывести свои войска на Рождество, чтобы доказать свое стремление к окончанию войны.