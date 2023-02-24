"Готові надати допомогу": президент Туреччини поговорив по телефону з Путіним та Зеленським

Президент Туреччини висловив зацікавленість у продовженні "зернової угоди" з Україною, а також запропонував своє посередництво у гіпотетичних переговорах Києва та Москви.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 24 лютого поговорив по телефону з лідером України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

За інформацією медіа, Ердоган сказав Путіну про необхідність досягнення справедливого миру, щоб запобігти подальшим людським жертвам і руйнаціям.

"Росія та Україна повинні відновити переговори для досягнення справедливого миру. Зі свого боку, Анкара готова надати будь-яку допомогу, щоб допомогти зупинити подальші втрати людей та руйнування", — сказав президент Туреччини своєму російському колезі.

Турецький лідер висловив також зацікавленість у продовженні дії Стамбульської зернової угоди, яка передбачає експорт українського зерна морським шляхом.

Зазначимо, що у п'ятницю, 24 лютого, лідер Туреччини також зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

"Обидві сторони мають зосередитися на рішенні, що ґрунтується на припиненні вогню та переговорах", — сказав Ердоган президенту України.

Нагадаємо, що 10 січня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Анкара підтримує українську "формулу миру", представлену Володимиром Зеленським на саміті G20 в Індонезії.

Фокус також писав, що 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо України. За резолюцію з "українського питання" проголосували 141 із 193 держав-членів ООН. Проти виступили лише сім країн, серед яких Росія, Білорусь та КНДР.