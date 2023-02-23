Більшістю голосів: Генасамблея ООН сьогодні ухвалила резолюцію щодо України

За резолюцію щодо "українського питання" проголосували 141 зі 193 держав-членів ООН. Проти виступили лише сім країн, серед яких Росія, Білорусь і КНДР.

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Генасамблея ООН у четвер, 23 лютого, ухвалила запропоновану Україною резолюцію, яка закликає Росію негайно вивести свої війська з території України. Спеціальне засідання транслювалося в режимі онлайн.

Ухвалений документ:

закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України;

закріплює основні засади "формули миру", запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

За резолюцію проголосували 141 зі 193 держав-членів Організації об'єднаних націй. Проти виступили сім країн:

Російська Федерація; Білорусь; Сирія; КНДР; Еритрея; Нікарагуа; Малі.

Водночас 32 країни утрималися. Серед них — Китай, Індія, Іран, Пакистан і Південна Африка.

Як на резолюцію ООН відреагували в Україні

Президент України Володимир Зеленський назвав ухвалену резолюцію потужним сигналом неослабнення світової підтримки.

"Це потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті річниці повномасштабної агресії РФ. Потужний прояв глобальної підтримки української формули миру", — написав український лідер на своїй сторінці у "Твіттері".

Президент України також подякував усім країнам, які підтримали нашу країну, проголосувавши 23 лютого за резолюцію.

Також стала відома реакція керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Є перемога. Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію до роковин російського вторгнення", — написав Єрмак у своєму офіційному каналі в Telegram.

Окремо керівник ОП подякував провідним державам Близького Сходу, які підтримали Україну, і повідомив, що був із ними на постійному зв'язку в останній тиждень.

"Світ розуміє, на чиєму боці правда", — додав Єрмак.

Нагадаємо, 23 лютого під час спецзасідання Генасамблеї ООН Китай закликав РФ і Україну сісти за стіл переговорів. За словами представника КНР, світ має зосередитися на проведенні мирних переговорів, а не на постачанні зброї для ЗСУ. Водночас він зазначив, що Пекін поважає суверенітет і територіальну цілісність України.

Фокус також писав про те, що 21 лютого президент України Володимир Зеленський відреагував на мирний план Китаю. За словами глави держави, він не бачив документа, офіційно запропонованого китайською стороною. Але Київ зацікавлений у тому, щоб усі держави долучилися до мирного діалогу.