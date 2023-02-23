"Захистити жінок і дітей": Китай в ООН закликав РФ і Україну сісти за стіл переговорів

За словами представника КНР, світ має зосередитися на проведенні мирних переговорів, а не на постачанні зброї для ЗСУ. При цьому він зазначив, що Пекін поважає суверенітет і територіальну цілісність України.

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Китай закликає російську й українську сторони провести мирні переговори. Про це на 11-ій сесії Генасамблеї ООН під час свого виступу 23 лютого заявив представник КНР.

"Переговори — це єдиний спосіб вирішити конфлікт в Україні", — прокоментував представник Пекіна.

Позиція Китаю щодо російсько-української війни є "чіткою та послідовною", зазначив він.

"Суверенітет і територіальна цілісність усіх держав мають поважатися", — наголосив представник КНР.

Проте він назвав ключовим моментом повну зупинку бойових дій, оскільки у війні немає переможців.

"Саме тому ми закликаємо обидві сторони конфлікту сісти за стіл переговорів для того, щоб цей конфлікт не вийшов за межі", — додав представник Китаю.

Водночас у Пекіні вважають, що міжнародна спільнота не повинна задовольняти власні амбіції та має зосередитися на проведенні мирних переговорів між двома сторонами замість військових постачань.

"Відправка зброї — це не те, що допоможе покласти край цьому конфлікту. Звичайні громадяни продовжуватимуть платити величезну ціну", — висловився китайський представник.

Також у Пекіні вважають, що західні країни мають мінімізувати використання санкцій проти Росії.

Представник Китаю також наголосив, що обидві сторони зобов'язані не атакувати цивільну інфраструктуру та "захищати жінок і дітей".

Окремо представник Пекіна згадав про неможливість використання ядерної зброї під час війни в Україні.

"Потрібно зробити все можливе для того, щоб запобігти виникненню ядерного конфлікту", — уточнив дипломат.

Нагадаємо, представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь 22 лютого заявив, що Китай готує "документ із викладом позиції" щодо повномасштабної війни Росії з Україною та представить його протягом кількох днів.