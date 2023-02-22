Китай готує "позицію" щодо великої війни в Україні: Пекін не назвав документ мирним

Китайські дипломати заявлять про важливість поваги до суверенітету й територіальної цілісності всіх країн. Пекін не раз звинувачував "третій бік" у зриві мирних переговорів між Києвом і Москвою.

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Китай готує "документ із викладом позиції" щодо повномасштабної війни Росії з Україною і представить його протягом декількох днів. Про це пише агентство Reuters 22 лютого з посиланням на коментар представника Китаю в ООН Чжан Цзюня.

Документ в основному відображатиме послідовну позицію Китаю щодо цього питання, уточнив він.

"Ми ніколи не називали це мирним планом. Це документ із викладом позиції. Ми і надалі підкреслюватимемо важливість поваги до суверенітету й територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни повинні враховувати інтереси безпеки одна одної", — сказав Чжан.

Китайський дипломат додав, що в позиції будуть заклики до миру, діалогу та мирного врегулювання.

"Мирний план" Китаю: що відомо про ініціативу?

Глава Офісу закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван Ї 18 лютого заявив про зрив мирних переговорів між Києвом і Москвою на початку повномасштабної війни. На думку дипломата, діалог перервала третя сторона.

"Їх [третій бік] не хвилюють ні смерть українців, ні шкода Європі. Їхні стратегічні цілі можуть бути більшими, ніж Україна", — сказав Ван Ї, пообіцявши подати документ про заклик до територіальної недоторканності всіх країн.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, немає сенсу говорити про китайський "мирний план" без готової угоди. Пекін здатний зробити внесок у стримування агресії РФ, переконаний міністр.

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс стурбований змістом мирного договору від Китаю. Мирова спрацює лише у тому випадку, якщо російські загарбники покинуть Україну найближчим часом, зауважив він.

В ООН закликають до припинення війни

Генеральна Асамблея (ГА) ООН цього тижня має проголосувати за проєкт резолюції, яка закликає до якнайшвидшого досягнення всеосяжного та справедливого миру. ГА ООН вимагатиме від Москви вивести війська з України та закликатиме до припинення бойових дій.

Україна та її союзники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії та домогтися підтримки майже 3/4 членів ГА. Білорусь 21 лютого, за даними Reuters, запропонувала поправки до проєкту резолюції ООН щодо запобігання подальшій ескалації конфлікту шляхом відправки зброї. Дипломати кажуть, що це зауваження навряд чи пройде.

"Захід надав Україні зброї на мільярди доларів. Сполучені Штати звинуватили Іран і Північну Корею в постачанні Росії зброї та стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання Росії смертоносної допомоги", — зазначили журналісти.

Китай 20 лютого у відповідь на заклик США не постачати Росії зброю заявив про неможливість "читання лекцій" Вашингтоном. Китай і РФ оголосили про "безмежне партнерство" до повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 21 лютого заявив про закиди Китаю щодо постачання Україні західної зброї. Представники КНР, за його словами, обіцяли не відправляти зброю для ЗС РФ.

Пекін нарощує експорт російської нафти й конденсату — закупівлі досягли найвищого рівня з квітня 2020 року, писало агентство Bloomberg.