"Не маєте права читати лекції": у КНР відреагували на заклик США не постачати зброю РФ

У китайському МЗС дорікнули Штати за постачання озброєнь Україні: "хто закликає до діалогу та миру, а хто роздає ножі та заохочує конфронтацію?", — обурився спікер Ван Веньбінь.

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Спікер Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що США самі постачають зброю Україні, тому не мають права читати лекції Пекіну. Про це повідомляє CNN.

У розмові з журналістами представник китайського МЗС заявив, що саме США, а не вони постійно постачають зброю на полі бою, утворюючи постійний потік озброєнь. Веньбінь вважає, що Китай закликає до миру та переговорів для врегулювання конфлікту в Україні. Для цього вони мають намір "грати конструктивну роль" у сприянні деескалації та охолодженні ситуації.

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не припустимо, щоб США диктували чи навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. …Хто закликає до діалогу та миру, а хто роздає ножі та заохочує конфронтацію?", — заявив Веньбінь.

19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що має побоювання, що Китай розглядає можливість активізації військової підтримки Росії. Йдеться про летальне озброєння. Слова Блінкена ґрунтуються на даних американської розвідки. У виданні стверджують, що є ознаки того, що Пекін хоче "підповзти до межі". Вашингтон закликає Китай утриматися від участі у війні.

Нагадаємо, 20 лютого NYT писав, що у разі постачання летальної зброї РФ, війна в Україні кардинально зміниться.

19 лютого ЗМІ писали, що Китай постачає бронежилети та екіпірування російським військам. Це може допомогти РФ у весняному наступі.