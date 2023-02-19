Бронежилети та обмундирування: Китай постачає до РФ нелетальну військову допомогу

Американські політики вважають, що КНР може передавати країні-агресору необхідне екіпірування для весняного наступу. При цьому в США побоюються, що від такої нелетальної допомоги Пекін може перейти до постачання зброї.

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Китай може надавати Російській Федерації нелетальну військову допомогу. Про це 18 лютого повідомляє NBC News із посиланням на чотирьох американських офіційних осіб, чиї імена у статті не згадуються.

Як уточнюється, американські політики відмовилися озвучити подробиці, яку саме допомогу передає КНР російській стороні.

Проте згадується, що може йтися про екіпірування для військовослужбовців ЗС РФ для весняного наступу в Україні. Серед іншого, це можуть бути бронежилети та обмундирування.

Відразу після вторгнення РФ в Україну Білий дім попередив Пекін про неприпустимість матеріальної підтримки Росії для реалізації її військової агресії. У Вашингтоні уточнили, що це може мати наслідки для Китаю. І в КНР, мабуть, прислухалися до цього.

Проте зараз, за рік після початку повномасштабної війни, ситуація змінилася.

Китай досі "не переступив межу" — передачі озброєння Москві зафіксовано не було, проте підтримка надається в іншому вигляді, пишуть журналісти.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на пресконференції наголосила, що Вашингтон стурбований новим зближенням КНР та Росії. У Вашингтоні побоюються, що від передачі бронежилетів КНР може перейти до постачання озброєння російській стороні.

Ще в січні, за повідомленнями деяких ЗМІ, адміністрація Байдена надала Китаю докази того, що окремі китайські компанії надавали нелетальну військову підтримку Москві. Тепер йдеться про те, що така допомога виходила не лише від приватних структур, а й від уряду.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Китай розглядає можливість передачі Росії летального озброєння. Він зустрівся в кулуарах із китайським державним радником Ван І та попередив, що надання смертоносної допомоги Росії у війні проти України створить проблеми.