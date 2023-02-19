Китай розглядає можливість передачі РФ летального озброєння, — Блінкен

Держсекретар США заявив, що надання смертоносної допомоги Росії у війні проти України створить проблеми.

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США має інформацію, що Китай розглядає можливість передачі Росії летального озброєння. Про це заявив американський державний секретар Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції, передає The Guardian.

Він зустрівся в кулуарах з китайським державним радником Ван І та попередив, що надання смертоносної допомоги Росії у війні проти України створить проблеми.

"Ґрунтуючись на інформації, яку ми маємо, ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість надання летальної підтримки. І ми дуже чітко дали їм зрозуміти, що це може створити серйозну проблему для нас і в наших відносинах", — сказав Блінкен.

Крім того, США вважають, що Китай, можливо, вже надає деяку інформацію про спостереження для ПВК "Вагнер".

Зі свого боку, віцепрезидентка США Камала Гарріс під час виступу застерегла Пекін від надання озброєння для Москви. Але вона у своїх зауваженнях не стверджувала, що таку летальну допомогу ось-ось буде надано.

Китайські офіційні особи поки що не прокоментували заяви американських колег.

Що таке летальна зброя?

Летальна зброя призначена для знищення живої сили противника. Під цю категорію підпадає будь-яке озброєння, за допомогою якого можна вбивати. Ніж, пістолет, автомат, вогнемет і навіть балістична ракета — все підпадає під цю категорію. Різниця полягає лише в ефективності та потенціалі забійної сили.

Нагадаємо, 17 лютого голова Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Китай та Іран об'єдналися, щоб допомагати Росії воювати проти України.

30 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що КНДР поставила "вагнерівцям" ракети для війни РФ з Україною. За його словами, такі постачання ще більше розпалюють агресивну війну.