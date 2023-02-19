Китай рассматривает возможность передачи РФ летального вооружения, — Блинкен

Госсекретарь США заявил, что оказание смертоносной помощи России в войне против Украины создаст проблемы.

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У США есть информация, что Китай рассматривает возможность передачи России летального вооружения. Об этом заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Guardian.

Он встретился в кулуарах с китайским государственным советником Ван И и предупредил, что оказание смертоносной помощи России в войне против Украины создаст проблемы.

"Основываясь на имеющейся у нас информации, мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность оказания летальной поддержки. И мы очень четко дали им понять, что это может создать серьезную проблему для нас и в наших отношениях", — сказал Блинкен.

Кроме того, США считают, что Китай, возможно, уже предоставляет некоторую информацию о наблюдении для ЧВК "Вагнер".

В свою очередь вице-президент США Камала Харис во время выступления предостерегла Пекин от предоставления вооружения для Москвы. Но она в своих замечаниях не утверждала, что такая летальная помощь вот-вот будет оказана.

Китайские официальные лица пока не прокомментировали заявления американских коллег.

Что такое летальное оружие?

Летальное оружие предназначено для уничтожения живой силы противника. Под эту категорию попадает любое вооружение, с помощью которого можно убивать. Нож, пистолет, автомат, огнемет и даже баллистическая ракета — все подпадает под эту категорию. Разница заключается лишь в эффективности и потенциале убойной силы.

Напомним, 17 февраля глава Республиканской партии в Сенате Митч Макконнел заявил, что Китай и Иран объединились, чтобы помогать России воевать против Украины.

30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНДР поставила "вагнеровцам" ракеты для войны РФ с Украиной. По его словам, такие поставки еще больше разжигают агрессивную войну.