Северная Корея поставила "вагнеровцам" ракеты для войны РФ с Украиной, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, такие поставки еще больше разжигают агрессивную войну РФ против Украины. Он призвал власти КНДР прекратить подобные провокации и соблюдать международное право.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления перед студентами Сеульского университета 30 января заявил, что Северная Корея поставляла ЧВК "Вагнера" ракеты для ведения боевых действий РФ против Украины. В связи с этим генсек призвал Пхеньян прекратить свои провокации и полностью соблюдать международное право, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

В своем выступлении Столтенберг обратил внимание на то, что КНДР продолжает в регионе ядерную риторику, осуществляя запуски баллистических ракет, что противоречит постановлениям Совбеза ООН.

"Северная Корея продолжает провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания за последний год, а также продолжающуюся ядерную активность и риторику. Все это противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН", — отметил генсек.

Также он указал на то, что те угрозы, которые возникли для европейского континента, также существуют и для Индо-Тихоокеанского региона.

"Северная Корея поставила ракеты российской группе Вагнера, еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины. Президент Путин начал войну почти год назад, чтобы взять под контроль страну и лишить людей свободы", — сказал Столтенберг.

По его словам, западные союзники вместе с Южной Кореей осудили эту незаконную и неоправданную войну, поэтому страны-члены НАТО оказывают Киеву беспрецедентную военную помощь.

"Наша поддержка имеет большое значение для украинцев. Помогая им не только выжить, но и оттеснить русского захватчика, и освободить свою территорию. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Потому что, если президент Путин победит, ему и другим авторитарным лидерам будет сообщено, что они могут добиться желаемого с помощью силы", — подчеркнул Столтенберг.

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Напомним, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон 27 января заявила, что КНДР будет на стороне Российской Федерации. Она сказала, что ее страна "всегда будет в одном окопе вместе с армией и народом России".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 января призвал власти Южной Кореи пересмотреть действующую политику относительно запрета на экспорт вооружений в воюющие страны. В качестве примера он привел Германию, Норвегию и Швецию, которые изменили свою позицию, чтобы помочь Украине.