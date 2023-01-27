"В одном окопе": в КНДР пообещали, что всегда будут на стороне России

По мнению сестры Ким Чен Ына, снабжение Украины американским оружием приводит к "эскалации войны".

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Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон выразила поддержку Российской Федерации, заявив, что Вооруженные силы РФ защищают свой суверенитет и безопасность, а также "достоинство и честь". Об этом пишет Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ким Е Чжон также высказалась о военной помощи США Украине, в частности о поставках техники для наземного наступления.

"Глубоко озабочена поведением США, приводящих к эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждаю это … Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", — скала сестра северокорейского лидера.

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи утверждает, что, помогая Украине в противостоянии агрессии РФ, Соединенные Штаты способствуют "продолжению нестабильных мировых событий".

Ким Е Чжон считает, что за действиями США, направленными против России, скрывается стремление достичь мировой гегемонии. По ее мнению, американское оружие будет "сожжено дотла" российской армией.

В Украине пока не комментировали заявление замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР о поддержке Российской Федерации.

Напомним, что 20 января в США сообщили о наличии доказательств снабжения наемников "ЧВК Вагнера" оружием из Северной Кореи. По словам координатора Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых можно заметить российские вагоны, курсирующие между КНДР и РФ.

Фокус также писал о том, что по данным журналистов, власти Северной Кореи заплатили почти $600 тыс. за импорт чистокровных лошадей из России за последние три года. В 2022 году армия КНДР соорудила на военных базах около 12 новых конюшен и, вероятно, планирует построить еще пять.

Еще мы сообщали, что по данным южнокорейских СМИ от 2 января, в Северной Корее насчитывается от 15 до 60 ядерных боеголовок. В Американском сообществе ученых-ядерщиков считают, что КНДР располагает от 20 до 30 укомплектованными боеголовками.