КНДР продолжает снабжать группу "Вагнера" боеприпасами, есть доказательства, — Кирби (фото)

По словам Джона Кирби, у США есть спутниковые снимки, на которых можно увидеть вагоны с северокорейскими боеприпасами.

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Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона есть доказательства того, что Северная Корея продолжает снабжать наемников "группы Вагнера" боеприпасами. Об этом пишет CNN.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет группа "Вагнера", в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью", — заявил Кирби.

По его словам, США есть спутниковые снимки, которые доказывают, что Пхеньян поставляет наемникам боеприпасы. На снимках можно увидеть российские вагоны, которые следовали из РФ в Северную Корею, а затем обратно. Предполагается, что таким образом КНДР передает России пехотные мины.

[ + – ] КНДР продолжает снабжать группу "Вагнера" боеприпасами Фото: Правительство США

Кирби сказал, что, хотя США не верят, что оборудование изменило динамику на поля боя в Украине, США ожидают, что поставки вооружений из Северной Кореи в Россию продолжатся.

"Поставки оружия из [Северной Кореи] являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Кирби.

По его словам, все доказательства предоставлены группе экспертов Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР.

Издание пишет, что неназванный высокопоставленный представитель западной разведки подтвердил информацию. Он заявил, что КНДР планирует увеличить поставки вооружений России, добавив к ним и военную технику.

Ранее Фокус писал, что США признают "ЧВК Вагнер" транснациональной преступной организацией. Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что теперь отношения его организации и США можно назвать "разборками преступных кланов".

Также СМИ сообщили, что США советуют Украине не начинать наступление до получения всех вооружений. По данным журналистов, которые ссылаются на заявление высокопоставленного представителя властей США, администрация Байдена советует вначале обеспечить необходимую подготовку военнослужащих на новейших вооружениях.