Введут санкции: США признают "ЧВК Вагнер" транснациональной преступной организацией, — CNN

Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что теперь отношения его организации и США можно назвать "разборками преступных кланов".

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Министерство финансов США собирается объявить российскую "группу Вагнера" транснациональной преступной организацией и ввести против нее и сети ее поддержки по всему миру дополнительные санкции. Об этом в пятницу, 20 января, пишет CNN со ссылкой на Белый дом.

"Этими действиями и другими, которые еще предстоят, мы хотим сказать всем компаниям, которые рассматривают возможность оказания поддержки "Вагнеру", следующее: "Вагнер" — это преступная организация, совершающая широкомасштабные злодеяния и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над выявлением, пресечением, разоблачением и преследованием тех, кто помогает "Вагнеру", — сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ожидалось, что решение примут в пятницу, однако позже издание Reuters сообщило со ссылкой на анонимного чиновника США, что его перенесли на следующую неделю.

Реакция Пригожина

Евгений Пригожин, основатель "группы Вагнера" отреагировал на сообщение Белого дома. Его ответ опубликовала "пресс-служба" 20 января в телеграм-канале.

"Наконец-то теперь "ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", — заявил Пригожин.

Сколько "вагнеровцев" воюют в Украине

Как пишет CNN, по оценке США, напряженность в отношениях между Министерством обороны России и "Вагнером" растет, поскольку президент России Владимир Путин все больше полагается на "Вагнер" при проведении операций в Украине. По словам Кирби, в настоящее время в Украине развернуто около 50 тысяч боевиков группы "Вагнер", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных.

"Вагнер" становится конкурирующим силовым центром для российских военных и других российских министерств и у США есть разведданные, позволяющие предположить, что у российского Министерства обороны "есть сомнения" по поводу того, что "Вагнер" активно набирает бойцов из российских тюрем", — отметил Кирби.

Напомним, 20 января представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Противоречия внутри российского военного и политического командования усиливаются в зависимости от успехов Украины на фронте.

19 января журналист и руководитель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал, что в Кремле сейчас зарождается новое серьезное противостояние — между президентом РФ Владимиром Путиным и бизнесменом и главой "Группы Вагнера" Евгением Пригожиным.

Ранее, 10 января, представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что в конце прошлого года американское руководство опубликовало информацию о предоставлении КНДР помощи в сфере безопасности, в частности, наемникам из "ЧВК Вагнера".

Кроме того, 22 декабря сообщалось, что "группа Вагнера" приняла партию вооружения из КНДР, чтобы помочь укрепить силы российских войск на фронте в Украине.