Боевики из ЧВК "Вагнер" закупили у КНДР пехотные ракеты и боеприпасы, — Reuters

За счет вооружения из Северной Кореи "вагнеровцы" намерены укрепить силы российских войск на фронте. Однако в США считают, что количество боеприпасов не изменит динамику боевых действий.

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"Группа Вагнера" — российское вооруженное формирование, которое участвует в войне в Украине, приняло партию вооружения из Северной Кореи, чтобы помочь укрепить силы российских войск на фронте. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник США изданию Reuters.

Источник отметил, что роль ЧВК "Вагнер" на войне в Украине растет. Военная компания, подконтрольная Кремлю, оплатила новое вооружение — в частности, КНДР отправила вагнеровцам пехотные ракеты и снаряды.

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнера", которая оплатила это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию пехотные ракеты и снаряды", — сказал чиновник журналистам.

Источник также сообщил, что оценка США была основана на разведывательных данных, которые будут обнародованы позже. Однако в Вашингтоне считают, что количество боеприпасов, доставленных Северной Кореей, не изменит динамику боевых действий в Украине,

"Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить "Вагнеру" больше военной техники", — сообщил источник.

Официальные лица США считают, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности.

Напомним, 6 сентября издание NYT сообщало, что РФ закупает миллионами снаряды и ракеты у Северной Кореи. Тогда журналисты отмечали, что КНДР обладает обширными запасами боеприпасов, однако их техническое состояние под вопросом.

29 августа издание WSJ писало, что на фоне войны в Украине Северная Корея сближается с Россией. Москва может помочь КНДР военными технологиями и обходом санкций, а северокорейские рабочие — восстановить оккупированные территории.