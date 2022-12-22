Бойовики з ПВК "Вагнер" закупили у КНДР піхотні ракети та боєприпаси, — Reuters

Завдяки озброєнню із Північної Кореї "вагнерівці" мають намір зміцнити сили російських військ на фронті. Проте США вважають, що кількість боєприпасів не змінить динаміку бойових дій.

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"Група Вагнера" — російське збройне формування, яке бере участь у війні в Україні, прийняло партію озброєння з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити сили російських військ на фронті. Про це розповів високопосадовець США виданню Reuters.

Джерело зазначило, що роль ПВК "Вагнер" на війні в Україні зростає. Військова компанія, підконтрольна Кремлю, сплатила нове озброєння — зокрема, КНДР відправила вагнерівцям піхотні ракети та снаряди.

"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкове постачання зброї компанії "Вагнера", яка оплатила це обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила до Росії піхотні ракети та снаряди", — сказав чиновник журналістам.

Джерело також повідомило, що оцінка США заснована на розвідувальних даних, які будуть оприлюднені пізніше. Однак у Вашингтоні вважають, що кількість боєприпасів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні,

"Але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити "Вагнеру" більше військової техніки", — повідомило джерело.

Офіційні особи США вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і вони планують порушити це питання у Раді Безпеки.

Нагадаємо, 6 вересня видання NYT повідомляло, що РФ закуповує мільйонами снаряди та ракети у Північної Кореї. Тоді журналісти зазначали, що КНДР має великі запаси боєприпасів, проте їх технічний стан під питанням.

29 серпня видання WSJ писало, що на тлі війни в Україні Північна Корея зближується з Росією. Москва може допомогти КНДР військовими технологіями та обходом санкцій, а північнокорейські робітники відновити окуповані території.