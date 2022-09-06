РФ закуповує мільйонами снаряди та ракети в Північної Кореї, — NYT

Північна Корея має великі запаси боєприпасів, проте їх технічний стан під питанням. Факт закупівлі снарядів у КНДР свідчить про ефективність західних санкцій.

За даними американської розвідки, РФ закуповує мільйони артилерійських боєприпасів та ракет у Північної Кореї. Про це повідомляє The New York Times.

Через кілька днів після отримання першої партії іранських безпілотників, американські офіційні особи заявили, що РФ вдалася до закупівлі північнокорейських боєприпасів та ракет. Це говорить про роботу санкцій та експортного контролю, веденого Штатами та Європою. Вони суттєво обмежують місця, де Кремль міг би купити боєприпаси для своєї армії.

Американська розвідка надала мало даних із розсекреченої інформації, тому наразі невідомо, скільки боєприпасів отримають ЗС РФ, у які терміни та яке саме озброєння. Також автори зазначають, що їм не вдалося незалежно перевірити факт продажу. Водночас у США заявляють, що крім ракет малої дальності та артилерійських боєприпасів, РФ планує закуповувати додаткове обладнання в КНДР і надалі. Відомо, що у Північній Кореї є великі запаси БК, проте його технічний стан невідомий.

Широкі економічні санкції поки не завдали РФ серйозної шкоди через зростання цін на енергоносії. А санкції проти наближених до Путіна олігархів не підірвали його режим. Однак зовсім інакші справи зі здатністю ЗС РФ поповнювати свої втрати. Санкції заблокували можливість купувати зброю чи електроніку для її виробництва.

У Москві сподівалися, що Китай буде готовий постачати російську армію попри експортний контроль. Однак Пекін не пішов на цей крок і не продає РФ зброю чи компоненти. Якби в КНР почали постачання компонентів, то вони потрапили б під санкції США, які б звалили цілі галузі через закриття доступу до технологій. Тому тепер у РФ роблять ставку на Іран та Північну Корею.

Розкриття інформації про те, що Росія шукає більше артилерійських боєприпасів, є ознакою того, що проблеми з постачанням Москви, ймовірно, глибші, ніж просто високотехнологічні компоненти для сучасних танків чи високоточних ракет.

Нагадаємо, у WSJ писали, що Північна Корея зближується з РФ через війну в Україні. Москва може допомогти КНДР військовими технологіями, а північнокорейські робітники відновлюватимуть окуповані території.

Раніше повідомлялося, що РФ незадоволена закупленими у Ірану бойовими безпілотниками.