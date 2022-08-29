"Нічого втрачати": Північна Корея зближується з РФ через війну в Україні, — WSJ

Москва може допомогти КНДР військовими технологіями й обходом санкцій, а північнокорейські робітники — відновити окуповані території.

Вторгнення РФ в Україну створило можливості для Північної Кореї зміцнити зв'язки з Москвою. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пхеньян хоче відправити своїх робітників у захоплені РФ території Донецької та Луганської областей — це має дати Кім Чен Ину такий необхідний дохід за кордоном. Путін, зі свого боку, пообіцяв КНДР надати сучасну зброю й техніку. Москва може активізувати свою транскордонну торгівлю продовольством і використати своє місце в Раді безпеки ООН, щоб заблокувати будь-які жорсткіші санкції щодо Північної Кореї.

КНДР була однією з 5 країн, які проголосували проти резолюції ООН у березні, яка вимагала завершити вторгнення в Україну. Пхеньян звинуватив у всьому "гегемоністську політику" США та їхніх союзників. Також вони визнали "незалежність" "Л/ДНР".

"Для Північної Кореї підтримка Путіна відчиняє двері для значніших ухилень від санкцій і співробітництва в галузі чутливих технологій", — сказав Патрік Кронін, голова Азійсько-Тихоокеанського регіону в галузі безпеки в Інституті Гадсона.

Північнокорейці також зацікавлені в закупівлі запасних частин, вироблених у РФ, і реконструкції своїх виробничих потужностей. На думку посла РФ у КНДР, робітники могли б допомогти відновлювати об'єкти в ОРДЛО попри заборону ООН використовувати робітників із Північної Кореї за кордоном. Заборону можна обійти, оскільки псевдореспубліки не входять в ООН.

Нагадаємо, у росЗМІ писали, що КНДР пропонує 100 тисяч добровольців для війни в Україні. "Уряди Л/ДНР" можуть підписати угоду з Пхеньяном.

13 липня Північна Корея заявила про визнання незалежності "Л/ДНР". КНДР стала третьою країною, яка входить до ООН і визнала "республіки".