Москва может помочь КНДР военными технологиями и обходом санкций, а северокорейские рабочие восстановить оккупированные территории.

Вторжение РФ в Украину создало возможности для Северной Корее укрепить связи с Москвой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Пхеньян хочет отправить своих рабочих в захваченные РФ территории Донецкой и Луганской областей — это должно дать Ким Чен Ыну столь необходимый доход за рубежом. Путин в свою очередь пообещал КНДР предоставить современное оружие и технику. Москва может активизировать свою трансграничную торговлю продовольствием и использовать свое место в Совбезе ООН, чтобы заблокировать любые более жесткие санкции в отношении Северной Кореи.

КНДР была одной из 5 стран, которые проголосовали против резолюции ООН в марте, которая требовала завершить вторжение в Украину. Пхеньян обвинил во всем "гегемонистскую политику" США и их союзников. Также они признали "независимость" "Л/ДНР".

"Для Северной Кореи поддержка Путина открывает дверь для более значительных уклонения от санкций и сотрудничества в области чувствительных технологий", — сказал Патрик Кронин, председатель Азиатско-Тихоокеанского региона в области безопасности в Институте Хадсона.

Северокорейцы также заинтересованы в закупке запасных частей, произведенных в РФ, и реконструкции своих производственных мощностей. По мнению посла РФ в КНДР, рабочие могли бы помочь восстанавливать объекты в ОРДЛО несмотря на запрет ООН использовать рабочих из Северной Кореи за рубежом. Запрет можно обойти так как псевдореспублики не входят в ООН.

Напомним, в росСМИ писали, что КНДР предлагает 100 тысяч добровольцев для войны в Украине. "Правительства Л/ДНР" могут подписать соглашение с Пхеньяном.

13 июля Северная Корея заявила о признании независимости "Л/ДНР". КНДР стала третьей страной, которая входит в ООН и признала "республики".