РФ закупает миллионами снаряды и ракеты у Северной Кореи, – NYT

Северная Корея обладает обширными запасами боеприпасов, однако их техническое состояние под вопросом. Факт закупи снарядов у КНДР говорит об эффективности западных санкций.

Согласно данным американской разведки, РФ закупает миллионы артиллерийских боеприпасов и ракет у Северной Кореи. Об этом сообщает The New York Times.

Спустя несколько дней после получения первой партии иранский беспилотников, американские официальные лица заявили, что РФ прибегла к закупке северокорейских боеприпасов и ракет. Это говорит о работе санкций и экспортного контроля, веденного Штатами и Европой. Они существенно ограничивают места, где Кремль мог бы закупить боеприпасы для своей армии.

Американская разведка предоставила мало данных из рассекреченной информации, поэтому на данный момент неизвестно, сколько боеприпасов получат ВС РФ, в какие сроки, и какое именно вооружение. Также авторы отмечают, что им не удалось независимо проверить факт продажи. При этом в США заявляют, что помимо ракет малой дальности и артиллерийских боеприпасов, РФ планирует закупать дополнительное оборудование в КНДР и в дальнейшем. Известно, что в Северной Корее есть обширные запасы БК, однако его техническое состояние неизвестно.

Широкие экономические санкции пока не нанесли РФ серьезного вреда из-за роста цен на энергоносители. А санкции против приближенных к Путину олигархов не подорвали его режим. Однако совсем иначе обстоят дела со способностью ВС РФ восполнять свои потери. Санкции заблокировали возможность покупать оружие или электронику для его производства.

В Москве надеялись, что Китай будет готов снабжать российскую армию несмотря на экспортный контроль. Однако Пекин не пошел на этот шаг и не продает РФ оружие или компоненты. Если бы в КНР начали поставки компонентов, то они бы попали под санкции США, которые бы обрушили целые отрасли из-за закрытия доступа к технологиям. Поэтому теперь в РФ делают ставку на Иран и Северную Корею.

Раскрытие информации о том, что Россия ищет больше артиллерийских боеприпасов, является признаком того, что проблемы с поставками Москвы, вероятно, глубже, чем просто высокотехнологичные компоненты для современных танков или высокоточных ракет.

Напомним, в WSJ писали, что Северная Корея сближается с РФ из-за войны в Украине. Москва может помочь КНДР военными технологиями, а северокорейские рабочие восстанавливать оккупированные территории.

Ранее сообщалось, что РФ недовольна закупленными у Ирана боевыми беспилотниками.