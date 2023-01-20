Введуть санкції: США визнають "ПВК Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, — CNN

Засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що тепер відносини його організації та США можна назвати "розбірками злочинних кланів".

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Міністерство фінансів США збирається оголосити російську "групу Вагнера" транснаціональною злочинною організацією та ввести проти неї та мережі її підтримки в усьому світі додаткові санкції. Про це в п'ятницю, 20 січня, пише CNN із посиланням на Білий дім.

"Цими діями й іншими, які ще будуть, ми хочемо сказати всім компаніям, які розглядають можливість надання підтримки "Вагнеру", таке: "Вагнер" — це злочинна організація, яка вчиняє широкомасштабні злочини та порушення прав людини, і ми невпинно працюватимемо над виявленням, припиненням, викриттям і переслідуванням тих, хто допомагає "Вагнеру", — сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Очікувалося, що рішення ухвалять у п'ятницю, проте пізніше видання Reuters повідомило з посиланням на анонімного чиновника США, що його перенесли на наступний тиждень.

Реакція Пригожина

Євген Пригожин, засновник "групи Вагнера" відреагував на повідомлення Білого дому. Його відповідь опублікувала пресслужба 20 січня в телеграм-каналі.

"Нарешті тепер "ПВК "Вагнер" і американці — колеги. Наші взаємини відтепер можна називати "розбірки злочинних кланів", — заявив Пригожин.

Скільки "вагнерівців" воюють в Україні

Як пише CNN, за оцінкою США, напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та "Вагнером" зростає, оскільки президент Росії Володимир Путін усе більше покладається на "Вагнера" під час проведення операцій в Україні. За словами Кірбі, наразі в Україні розгорнуто близько 50 тисяч бойовиків групи "Вагнер", включаючи 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених.

"Вагнер" стає силовим центром-конкурентом для російських військових та інших російських міністерств, і в США є розвіддані, які дозволяють припустити, що російське Міністерство оборони має сумніви щодо того, що "Вагнер" активно набирає бійців із російських в'язниць", — зазначив Кірбі.

Нагадаємо, 20 січня представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що протиріччя всередині російського військового та політичного командування посилюються залежно від успіхів України на фронті.

19 січня журналіст і керівник розслідувального проєкту Bellingcat Христо Грозев розповів, що в Кремлі зараз зароджується нове серйозне протистояння між президентом РФ Володимиром Путіним і бізнесменом та головою "Групи Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Раніше, 10 січня, представник Держдепу США Нед Прайс повідомив, що наприкінці минулого року американське керівництво опублікувало інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема найманцям із "ПВК Вагнера".

Крім того, 22 грудня повідомлялося, що "група Вагнера" ухвалила партію озброєння з КНДР, щоб допомогти зміцнити сили російських військ на фронті в Україні.