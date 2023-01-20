Чисельність "Групи Вагнера" в Україні становить близько 50 тисяч людей, — розвідка Британії

Як вважають розвідники, Євген Пригожин, офіційно реєструючи свою компанію, намагається не лише отримати максимальний прибуток, а й легітимізувати своїх бойовиків у російському суспільстві.

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Загальна чисельність особового складу "Групи Вагнера", який задіяний у бойових діях на території України, може сягати 50 тисяч осіб. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 20 січня.

Відомство нагадує, що наприкінці грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі Росії з'явилися відомості про реєстрацію "Групи Вагнера" як офіційна юридична особа. Компанія, якою керує Євген Пригожин, оголосила своєю основною діяльністю "консультування з питань управління"; а про участь у бойових діях не згадувалося.

Британські розвідники поки не знають, як організація "Центр ПВК Вагнера" використовуватиметься для управління мілітаристською діяльністю бойовиків з огляду на те, що найманство та приватні військові компанії заборонені чинним законодавством країни.

"Власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію за рахунок завищених державних контрактів, укладених з іншими його компаніями. Реєстрація стала продовженням напрочуд швидкого розвитку публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин стверджував, що заснував "ПВК Вагнер" лише у вересні 2022 року, а в жовтні 2022 року — відкрив офіційну штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі", — йдеться у звіті військової розвідки.

Окремо відомство передбачає, що загальна чисельність особового складу "Групи Вагнера", задіяного у бойових діях в Україні, становить близько 50 тисяч осіб, що робить найманців Євгена Пригожина ключовими учасниками військової кампанії. Офіційна реєстрація компанії, на думку розвідників, потрібна "кухарю Путіна" для отримання максимального прибутку та подальшої легітимізації бойовиків у російському суспільстві.

[ + – ] Чисельність "Групи Вагнера" в Україні може становити 50 тисяч осіб

Декількома днями раніше в Офісі президента України озвучили можливі втрати "Групи Вагнера" в ході бойових дій. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, компанія Євгена Пригожина за спрощеною процедурою вивела з колоній та в'язниць понад 38 тисяч осіб. Внаслідок бойових дій ЗСУ "зняли з обліку" близько 30 тисяч російських зеків, а втрати особового складу становлять 77%.

На день раніше, 19 січня, Фокус у своїй статті детально роз'яснював, чому Кремль хоче прибрати Євгена Пригожина з інформаційного простору.