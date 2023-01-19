Не пустити в політику. Чому Пригожина та Кадирова хочуть прибрати з інформаційного простору Росії

На тлі поразок російської армії в РФ почали набирати популярність маргінальні одиниці кримінального походження Євгєній Пригожин та Рамзан Кадиров.

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Команда KibOrg News у матеріалі проаналізувала діяльність керівника терористичної ПВК "Вагнер" та "голови" Чеченської Республіки, щоб з’ясувати причини того, чому Кремль хоче прибрати їх з інформпростору Росії.

Історія "кухаря Путіна": Хто такий Євгєній Пригожин?

Євгєній Вікторович Пригожин — російський мільярдер і керівник терористичної ПВК "Вагнер". У 18 років отримав перший умовний термін за крадіжку, а через 2 роки, у 1981-му, був засуджений до 12 років позбавлення волі за розбій, шахрайство та залучення до заняття проституцією неповнолітніх. Пригожин відсидів лише 9 років.

Після звільнення Євгєній Вікторович відкрив фаст-фуд в Санкт-Петербурзі, згодом, у 1993-му році, очолив місцеву мережу супермаркетів. У 1996-му Пригожин став власником першого елітного ресторану Пітеру, але фінансовий успіх йому приніс заклад New Island. Тут часто проводив ділові зустрічі та свята Президент Росії Владимир Путін, через що Пригожин отримав прізвисько "Кухар Путіна".

У 2013-му році стало відомо про "Агентство інтернет-досліджень", що фінансувалося бізнес-структурами Пригожина. Його робітників називали "тролями Пригожина" або "ботами Пригожина" через пропутінські та прокремлівські коментарі й статті в мережі, а також через дискредитацію політичної опозиції. У 2014-му "тролів Пригожина" звинуватили в інформаційному втручанні в процес виборів президента Сполучених Штатів Америки.

Окрім незаконної діяльності в інформаційному просторі, Пригожин керує терористичним угрупуванням ПВК "Вагнер", діяльність якого характеризується негуманними методами, а саме: вбивства полонених і страти власних найманців. Про це повідомив Андрєй Мєдвєдєв, колишній командир підрозділу ПВК "Вагнер" в інтерв’ю "Медіазоні".

За словами Мєдвєдєва, ПВК має спеціальний загін для страт як найманців, що відмовились виконувати накази, так і полонених. Доказом не надто гуманного ставлення "вагнерівців" навіть до "своїх" є відео ймовірної страти звільненого за обміном Україною росіянина Євгєнія Нужина, що ввечері 12 листопада опублікував наближений до ПВК "Вагнер" телеграм-канал GREY ZONE. На ньому щойно прибулого з полону страчують кувалдою і називають це "покаранням зрадника". Пригожин назвав відео "прекрасною режисерською роботою" і додав підпис: "собаці — собача смерть".

Російська влада досі уникає коментарів щодо страти "вагнерівця", проте Голова Ради з прав людини при Президентові Росії Валєрій Фадєєв відреагував на ситуацію словами: "Всяке буває". Російські ЗМІ зазначили, що Євгєній Пригожин звернувся до Генпрокуратури Російської Федерації для перевірки відео, проте головною версією висунув "причетність американських спецслужб до вбивства". Євгєній Нужин, до участі у "спецоперації", з початку нульових відбував покарання у Рязанській області, а за приєднання до терористичної ПВК "Вагнер" йому обіцяли помилування. Пригожин навіть перевіряв версію, що американська розвідка "завчасно посадила завербованого Нужина до в’язниці на 27 років у зв’язку із тим, що знала про майбутній держпереворот в Україні у 2014 році", а потім планувала використати майбутнього "вагнерівця" у спеціальних операціях.

Для верхівки Росії страта "вагнерівця" стала "незручним положенням", адже, за російським законодавством, приватні військові компанії заборонені, а найманство є кримінальним злочином. Отже, судити за злочин й без того незаконні угруповання, керівники яких мають безпосередній зв’язок із Путіним, означає судити політику чинної влади.

Історія чеченського колабораціоніста: Хто такий Рамзан Кадиров?

Рамзан Ахматович Кадиров — російський чеченський державний діяч, колабораціоніст із Росією, терорист, очолює російську адміністрацію в Чечні з 2007 року, генерал-полковник, член бюро вищої ради партії "Єдина Росія".

Як зазначав сам Кадиров, першого росіянина він вбив у 16 років, проте коли його батько перейшов на бік федеральної влади, Рамзан Ахматович став начальником президентської служби безпеки. Брав активну участь у спецопераціях з ліквідації повстанців, зокрема у знищенні загону Абу аль-Валіда, за що був нагороджений орденом Мужності Російської Федерації. Також представники національно-визвольного руху Чечні звинувачують Кадирова у підступному вбивстві Президента Чеченської Республіки Ічкерія Аслана Масхадова під час їхньої особистої зустрічі у 2005 році. З 2007-го року Кадиров очолює Чеченську республіку.

Правозахисники звинувачують Рамзана Кадирова у створенні в Чечні режиму особистої влади, у численних порушеннях прав людини, позасудових розправах над інодумцями та замовних вбивствах як в Росії, так й за кордоном.

У лютому 2022 року Кадиров відправив на війну в Україну чеченські війська, більш відомі як "кадирівці". Відзначились вони як "тік-ток війська" завдяки відео зі стрільбою по деревах та боротьбою із кущами. Окрім цього, й сам Рамзан Кадиров відомий доволі неоднозначними "вкидами" в інформаційний простір: поїздками в Ірпінь, не виїжджаючи з Грозного, та молитвами на станції "біля Маріуполя", що, як з’ясувалось, знаходиться в Ростові.

Чому Пригожина та Кадирова хочуть прибрати з інформаційного простору Росії?

З урахуванням провалу російської "спеціальної воєнної операції" в Україні відбулася дискредитація одного з найпотужніших міфів Росії — велич і могутність "другої" армії світу. На цьому фоні почали набирати авторитет і вплив маргінальні елементи Євгєній Пригожин та Рамзан Кадиров. З осені 2022-го року вони на постійній основі критикують та публічно принижують кадрових генералів та армію Російської Федерації.

Рамзан Кадиров різко розкритикував військове керівництво, зокрема генерал-полковника Олександра Лапіна, який тоді командував військами в Україні, за відступ з позицій у серпні 2022-го року, після успішного контрнаступу Збройних Сил України на сході та півдні країни. У вересні він натякнув на намір залишити посаду, що підігріло чутки, ніби Кадиров хоче іншу державну посаду, можливо, на федеральному рівні.

Пригожин теж вдається до критики російської армії, хоча вже декілька місяців безрезультатно намагається захопити Бахмут. Гульназ Шарафутдінова, виконувачка обов’язків директора Інституту Росії у Королівському коледжі Лондона, у статті для Aljazeera зазначає, що існує припущення про підготовку Пригожина створити новий консервативний рух, який просуватиме патріотичні цінності та націоналістичні наративи Кремля, щоб формально увійти в російську політику. Гульназ припускає, що посилення впливу цих людей у контексті занепаду економіки, соціального тиску та військових поразок свідчить про дестабілізацію управлінської вертикалі влади. Кремль може надати певні повноваження Пригожину на президентських виборах у 2024 році, якщо той захоче увійти в російську політику, для того, щоб "налякати" і згуртувати російську еліту. Можливе призначення Пригожина президентом може бути способом попередити еліти про те, хто керуватиме Росією, тобто колишній в’язень та прибічник сталінських репресій, якщо вони прагнутимуть усунути з посади Владимира Путіна.

Зараз же ситуація змінилась, оскільки й Пригожина, й Кадирова Путін прагне прибрати з інформаційного простору, натомість "висунути" на передній план Міністра оборони Російської Федерації Сєргєя Шойгу. Про це свідчать російські зведення про бої навколо Бахмута: якщо раніше згадувалась участь терористичної ПВК "Вагнер" у битвах, то тепер ці згадки прибрали. Для Пригожина бої під Бахмутом були способом утвердити свою репутацію як єдиного ефективного воєначальника Збройних сил Росії. До того ж керівник ПВК "Вагнер" 13 січня заявив про те, що повністю взяв під контроль Соледар. У ЗСУ повідомлення заперечили, але російська влада взялась ділити плоди уявної "перемоги". Міноборони РФ відзначило "внесок" Сєргєя Шойгу, але не згадало ПВК "Вагнер" і самого Пригожина. Хоча популярність останнього зросла серед підписників z-каналів, керівник "Вагнера" може негативно відреагувати на таку позицію Кремля.

Думку щодо страху Путіна перед збільшенням впливу Пригожина та Кадирова висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Путін злякався впливу, який став отримувати Пригожин, впливу, який став отримувати Кадиров. Тому на сьогодні там прийнято рішення прибрати інформаційно зі всіх каналів цих людей і зараз робити опору саме на російське військо. Але я можу сказати, що історію нікуди з вами не дінемо. Ми розуміємо, хто такі "вагнерівці", звідки вони взялися, в який спосіб вони на території Донецької, Луганської, інших областей творили той безлад, і сьогодні РФ дуже хочеться позбавитись цього. Це терористична організація, як і вся Росія. Але якщо всю Росію ми не можемо оголосити терористичною організацією, то на сьогодні у США питання оголошення саме "Вагнера" терористичною організацією стоїть на порядку денному. А це вже зовсім інша ситуація, зовсім інше юридичне тлумачення", — висловився Данілов.

За його словами, російська армія не хоче мати нічого спільного з цими терористами.

Існує низка причин, через які Путін хоче прибрати Пригожина та Кадирова з інформаційного простору, такі як підвищення їхнього авторитету серед населення, різка критика чинної російської влади або відверто терористична діяльність, яка негативно впливає на репутацію Російської Федерації за кордоном.