Не пустить в политику. Почему Пригожина и Кадырова хотят убрать из информационного пространства России

На фоне поражений российской армии в РФ стали набирать популярность маргинальные единицы криминального происхождения Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.

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Команда KibOrg News в материале проанализировала деятельность руководителя террористической ЧВК "Вагнер" и "председателя" Чеченской Республики, чтобы выяснить причины того, почему Кремль хочет убрать их из информпространства России.

История "повара Путина": Кто такой Евгений Пригожин?

Евгений Викторович Пригожин — российский миллиардер и руководитель террористического ЧВК "Вагнер". В 18 лет получил первый условный срок за кражу, а через 2 года, в 1981-м, был приговорен к 12 годам лишения свободы за разбой, мошенничество и привлечение к занятию проституцией несовершеннолетних. Пригожин отсидел всего 9 лет.

После освобождения Евгений Викторович открыл фаст-фуд в Санкт-Петербурге, впоследствии, в 1993 году, возглавил местную сеть супермаркетов. В 1996 году Пригожин стал владельцем первого элитного ресторана Питера, но финансовый успех ему принесло заведение New Island. Здесь часто проводил деловые встречи и праздники президент России Владимир Путин, из-за чего Пригожин получил прозвище "Повар Путина".

В 2013 году стало известно об "Агентстве интернет-исследований", финансируемом бизнес-структурами Пригожина. Его рабочих называли "троллями Пригожина" или "ботами Пригожина" через пропутинские и прокремлевские комментарии и статьи в сети, а также из-за дискредитации политической оппозиции. В 2014-м "троллей Пригожина" обвинили в информационном вмешательстве в процесс выборов президента Соединенных Штатов Америки.

Кроме незаконной деятельности в информационном пространстве, Пригожин руководит террористической группировкой ЧВК "Вагнер", деятельность которой характеризуется негуманными методами, а именно: убийства пленных и казни собственных наемников. Об этом сообщил Андрей Медведев, бывший командир подразделения ПИК "Вагнер" в интервью "Медиазоне".

По словам Медведева, у ЧВК есть специальный отряд для казней как наемников, отказавшихся выполнять приказы, так и пленных. Доказательством не слишком гуманного отношения "вагнеровцев" даже к "своим" является видео вероятной казни уволенного по обмену Украиной россиянина Евгения Нужина, который вечером 12 ноября опубликовал приближенный к ЧВК "Вагнер" телеграмм-канал GREY ZONE. На нем только что прибывшего из плена казнят кувалдой и называют это "наказанием предателя". Пригожин назвал видео "прекрасной режиссерской работой" и добавил подпись: "собаке — собачья смерть".

Российские власти до сих пор избегают комментариев по поводу казни "вагнеровца", однако Председатель Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев отреагировал на ситуацию словами: "Всякое бывает". Российские СМИ отметили, что Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру Российской Федерации для проверки видео, однако главной версией выдвинул "причастность американских спецслужб к убийству". Евгений Нужин, к участию в "спецоперации", с начала нулевых отбывал наказание в Рязанской области, а за присоединение к террористическому ЧВК "Вагнер" ему обещали помилование. Пригожин даже проверял версию, что американская разведка "заранее посадила завербованного Нужина в тюрьму на 27 лет в связи с тем, что знала о грядущем госперевороте в Украине в 2014 году", а затем планировала использовать будущего "вагнеровца" в специальных операциях .

Для верхушки России казнь "вагнеровца" стала "неудобным положением", ведь, по российскому законодательству, частные военные компании запрещены, а наемничество является уголовным преступлением. Следовательно, судить за преступление и без того незаконные группировки, руководители которых имеют прямую связь с Путиным, означает судить политику действующей власти.

История чеченского коллаборациониста: Кто такой Рамзан Кадыров?

Рамзан Ахматович Кадыров – российский чеченский государственный деятель, коллаборационист с Россией, террорист, возглавляет российскую администрацию в Чечне с 2007 года, генерал-полковник, член бюро высшего совета партии "Единая Россия".

Как отмечал сам Кадыров, первого россиянина он убил в 16 лет, однако, когда его отец перешел на сторону федеральных властей, Рамзан Ахматович стал начальником президентской службы безопасности. Активно участвовал в спецоперациях по ликвидации повстанцев, в частности в уничтожении отряда Абу аль-Валида, за что был награжден орденом Мужества Российской Федерации. Также представители национально-освободительного движения Чечни обвиняют Кадырова в опасном убийстве Президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова во время их личной встречи в 2005 году. С 2007 года Кадыров возглавляет Чеченскую республику.

Правозащитники обвиняют Рамзана Кадырова в создании в Чечне режима личной власти, многочисленных нарушениях прав человека, внесудебных расправах над инакомыслящими и заказных убийствах как в России, так и за рубежом.

В феврале 2022 года Кадыров отправил на войну в Украину чеченские войска, более известные как "кадыровцы". Отличились они как "тик-ток войска" благодаря видео со стрельбой по деревьям и борьбой с кустарниками. Кроме того, и сам Рамзан Кадыров известен довольно неоднозначными "вбросами" в информационное пространство: поездками в Ирпень, не выезжая из Грозного, и молитвами на станции "у Мариуполя", что, как выяснилось, находится в Ростове.

Почему Пригожин и Кадыров хотят убрать из информационного пространства России?

С учетом провала российской "специальной военной операции" в Украине произошла дискредитация одного из самых мощных мифов России — величие и могущество "второй" армии мира. На этом фоне начали набирать авторитет и влияние маргинальные элементы Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. С осени 2022 года они постоянно критикуют и публично унижают кадровых генералов и армию Российской Федерации.

Рамзан Кадыров подверг резкой критике военное руководство, в том числе генерал-полковника Александра Лапина, который тогда командовал войсками в Украине, за отступление с позиций в августе 2022-го года, после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на востоке и юге страны. В сентябре он намекнул на намерение покинуть пост подогревшего слухи, будто Кадыров хочет другой государственный пост, возможно, на федеральном уровне.

Пригожин тоже прибегает к критике русской армии, хотя уже несколько месяцев безрезультатно пытается захватить Бахмут. Гульназ Шарафутдинова, исполняющая обязанности директора Института России в Королевском колледже Лондона, в статье для Aljazeera отмечает, что существует предположение о подготовке Пригожина создать новое консервативное движение, которое будет продвигать патриотические ценности и националистические нарративы Кремля, чтобы формально войти. Гульназ предполагает, что усиление влияния этих людей в контексте упадка экономики, социального давления и военных поражений свидетельствует о дестабилизации управленческой вертикали власти. Кремль может предоставить определенные полномочия Пригожину на президентских выборах в 2024 году, если тот захочет войти в российскую политику, чтобы "напугать" и сплотить российскую элиту. Возможное назначение Пригожина президентом может быть способом предупредить элиты о том, кто будет руководить Россией, то есть бывший заключенный и сторонник сталинских репрессий, если они будут устраняться от должности Владимира Путина.

Сейчас же ситуация изменилась, поскольку и Пригожина, и Кадырова Путин стремится убрать из информационного пространства вместо "выдвинуть" на передний план Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Об этом свидетельствуют российские сведения о боях вокруг Бахмута: если раньше упоминалось участие террористической ЧВК "Вагнер" в битвах, то теперь эти упоминания убрали. Для Пригожина бои под Бахмутом являлись способом утвердить свою репутацию как единственного эффективного военачальника Вооруженных сил России. К тому же руководитель ПИК "Вагнер" 13 января заявил о том, что полностью взял под контроль Соледарь. В ВСУ сообщения возразили, но российские власти принялись делить плоды воображаемой "победы". Минобороны РФ отметило "вклад" Сергея Шойгу, но не упомянул ЧВК "Вагнер" и самого Пригожина. Хотя популярность последнего выросла среди подписчиков z-каналов, руководитель "Вагнера" может негативно отреагировать на такую позицию Кремля.

Мнение по поводу страха Путина перед увеличением влияния Пригожина и Кадырова высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона единых новостей.

"Путин испугался влияния, которое стало получать Пригожин, влияния, которое стало получать Кадыров. Поэтому на сегодняшний день там принято решение убрать информационно со всех каналов этих людей и сейчас сопротивляться именно на российское войско. Но я могу сказать, что историю никуда с вами не Мы понимаем, кто такие "вагнеровцы", откуда они взялись, как они на территории Донецкой, Луганской, других областей создавали тот беспорядок, и сегодня РФ очень хочется избавиться от этого.Это террористическая организация, как и вся Россия. всю Россию мы не можем объявить террористической организацией, то на сегодняшний день в США вопрос объявления именно "Вагнера" террористической организацией стоит на повестке дня. А это уже совсем другая ситуация, совсем другое юридическое толкование", — высказался Данилов.

По его словам, российская армия не хочет иметь ничего общего с этими террористами.

Существует ряд причин, по которым Путин хочет убрать Пригожина и Кадырова из информационного пространства, такие как повышение их авторитета среди населения, резкая критика действующих российских властей или откровенно террористическая деятельность, негативно влияющая на репутацию Российской Федерации за рубежом.