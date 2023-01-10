"Ищут нетрадиционных партнеров": КНДР оказала военную поддержку Кремлю, — Госдеп США

По данным сотрудника Государственного департамента США Неда Прайса, на фоне западных санкций российское руководство вынуждено обращаться за военной поддержкой к Тегерану и Пхеньяну.

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Руководство Северной Кореи оказало Кремлю помощь в оборонной сфере. Запрос из РФ, предположительно, был направлен из третьих стран. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на представителей Госдепартамента США Неда Прайса.

По словам сотрудника ведомства, в конце прошлого года американское руководство опубликовало информацию о предоставлении КНДР помощи в сфере безопасности, в частности, наемникам из "ЧВК Вагнера".

Сообщается, что из-за санкций, в частности, мер экспортного контроля, введенных США и десятками стран мира в отношении Москвы, РФ пришлось прибегать к нетрадиционным партнерам, таким как Иран и КНДР.

Вместе с тем, у РФ в ряде случае возникали сложности с интеграцией такой помощи, что было на руку Украине.

"Именно поэтому украинцы смогли продемонстрировать свою эффективность на поле боя, — объяснил представитель Госдепа. — Они чрезвычайно эффективно используют оружие и материалы, которые поставляют США и партнеры во всем мире".

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков с необъявленным визитом. По словам главы немецкого МИДа, ФРГ поможет Украине генераторами и одеялами.

Ранее Фокус сообщал, что в ВСУ рассказали, что ждет оккупантов под Киевом в случае возможного наступления ВС РФ из Беларуси. Вокруг столицы Украины созданы рубежи обороны на тысячи километров. В свою очередь, РФ медленно оккупирует Беларусь и размещает войска на белорусских полигонах.