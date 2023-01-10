"Символ безумия войны РФ": глава МИД Германии приехала в Харьков с необъявленным визитом (фото)

В украинский областной центр член немецкого правительства приехала по приглашению своего коллеги Дмитрия Кулебы. Бербок заявила, что ФРГ поможет Украине генераторами и одеялами.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок сегодня, 10 января, прибыла в Харьков с необъявленным визитом. Об этом у себя в соцсетях рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он опубликовал совместные фотографии со своей коллегой.

"Сегодня мы с Анналеной Бербок посетили Харьков военного времени, где Россия причинила огромные страдания", — написал он в Twitter.

[ + – ] Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба едут в Харьков

Как сообщило немецкое издание Tagesspiegel, Бербок стала первым членом правительства ФРГ, приехавшим в восточную часть Украины после начала полномасштабной войны. Визит политика в украинский областной центр не анонсировался из-за вопроса безопасности.

Среди прочего, в Харькове она посетила район Салтовку, который сильно пострадал от обстрелов со стороны ВС РФ.

"Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине", — прокомментировала Бербок.

[ + – ] Заранее визит Бербок не анонсировали из-за вопроса безопасности

Как передает пресс-служба МИД Германии, немецкий дипломат приняла предложение Кулебы посетить Харьков, потому что хотела лично поговорить с людьми, которые вынуждены бороться с российской агрессией во время холодной зимы.

По ее словам, украинцы должны знать, что могут рассчитывать на солидарность и поддержку Германии.

[ + – ] Анналена Бербок в Харькове [ + – ] Анналена Бербок в Харькове [ + – ] Анналена Бербок в Харькове [ + – ] Анналена Бербок в Харькове [ + – ] Анналена Бербок в Харькове

Во время своего визита Бербок анонсировала новые поставки оружия Киеву, а также пообещала, что ФРГ поможет Украине генераторами, топливом и одеялами.

"Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и в дальнейшем", — в свою очередь, добавил Кулеба.

Немецкий Spiegel 8 января написал, что власти Германии вплотную прорабатывают вопрос передачи ВСУ боевых машин Marder. Проблемы с поставками БМП в Украину возникли из-за того, что топ-чиновники Минобороны ФРГ не знали о решении Берлина о передаче техники по итогам долгих бесед с правительствами США и Франции.