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Военный Фокус Российско-украинская война

"Символ безумия войны РФ": глава МИД Германии приехала в Харьков с необъявленным визитом (фото)

анналена бербок дмитрий кулеба харьков
Анналена Бербок приехал в Харьков по приглашению Дмитрия Кулебы

В украинский областной центр член немецкого правительства приехала по приглашению своего коллеги Дмитрия Кулебы. Бербок заявила, что ФРГ поможет Украине генераторами и одеялами.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок сегодня, 10 января, прибыла в Харьков с необъявленным визитом. Об этом у себя в соцсетях рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он опубликовал совместные фотографии со своей коллегой.

"Сегодня мы с Анналеной Бербок посетили Харьков военного времени, где Россия причинила огромные страдания", — написал он в Twitter.

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Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба едут в Харьков

Как сообщило немецкое издание Tagesspiegel, Бербок стала первым членом правительства ФРГ, приехавшим в восточную часть Украины после начала полномасштабной войны. Визит политика в украинский областной центр не анонсировался из-за вопроса безопасности.

Среди прочего, в Харькове она посетила район Салтовку, который сильно пострадал от обстрелов со стороны ВС РФ.

"Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине", — прокомментировала Бербок.

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Заранее визит Бербок не анонсировали из-за вопроса безопасности

Как передает пресс-служба МИД Германии, немецкий дипломат приняла предложение Кулебы посетить Харьков, потому что хотела лично поговорить с людьми, которые вынуждены бороться с российской агрессией во время холодной зимы.

По ее словам, украинцы должны знать, что могут рассчитывать на солидарность и поддержку Германии.

анналена бербок харьков дмитрий кулеба Fullscreen
Анналена Бербок в Харькове
анналена бербок харьков дмитрий кулеба Fullscreen
Анналена Бербок в Харькове
анналена бербок харьков дмитрий кулеба Fullscreen
Анналена Бербок в Харькове
анналена бербок харьков дмитрий кулеба Fullscreen
Анналена Бербок в Харькове
анналена бербок харьков дмитрий кулеба Fullscreen
Анналена Бербок в Харькове
анналена бербок харьков дмитрий кулеба
анналена бербок харьков дмитрий кулеба
анналена бербок харьков дмитрий кулеба
анналена бербок харьков дмитрий кулеба
анналена бербок харьков дмитрий кулеба

Во время своего визита Бербок анонсировала новые поставки оружия Киеву, а также пообещала, что ФРГ поможет Украине генераторами, топливом и одеялами.

"Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и в дальнейшем", — в свою очередь, добавил Кулеба.

Немецкий Spiegel 8 января написал, что власти Германии вплотную прорабатывают вопрос передачи ВСУ боевых машин Marder. Проблемы с поставками БМП в Украину возникли из-за того, что топ-чиновники Минобороны ФРГ не знали о решении Берлина о передаче техники по итогам долгих бесед с правительствами США и Франции.