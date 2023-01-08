Шольц "подставил" Бундесвер: в Германии думают, где взять БМП Marder для Украины, – СМИ

Нерешительность канцлера дорого стоила немецкой армии, подчеркивают журналисты. Запасы Бундесвера ограничены 370 БМП Marder и многие машины подлежат капитальному ремонту перед отправкой на фронт.

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Власти Германии вплотную прорабатывают вопрос передачи Вооруженным силам Украины боевых машин Marder. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Немецкий канцлер Олаф Шольц накануне объявил о передаче Украине 40 БМП. Теперь политики и военные и эксперты задались вопросом, откуда Германия возьмет дополнительные машины для отправки.

Минобороны Германии ограничивается заявлениями об отправках БМП из запасов Бундесвера. По данным издания, на складах оружейной компании Rheinmetall осталось около 60 таких машин.

Их можно отремонтировать, а модернизация займет довольно много времени. В ближайшие месяцы Rheinmetall пополнит склады модернизированными БМП.

Источники Spiegel в Бундесвере верят в реальность планов по отправке машин Marder для ВСУ. Ускоренная программа обучения украинских военных продлится от четырех до восьми недель в Нижней Саксонии.

Проблемы с поставками БМП в Украину возникли из-за того, что топ-чиновники Минобороны не знали о решении Берлина о передаче техники по итогам долгих бесед с правительствами США и Франции.

"Канцлер угодил в ловушку из-за нерешительности. Его правительство не подготовилось к необходимым поставкам боевых машин пехоты Marder. Бундесверу приходится опустошать свои и без того плохо обеспеченные склады", — отметил в общении с журналом парламентарий от партии ХДС Хеннинг Отто.

Бундесвер в настоящее время имеет на вооружении около 370 БМП Marder, но многие из них должны быть капитально отремонтированы. К концу ноября оперативная готовность бронемашин составляла всего 62%, следует из внутреннего документа Министерства обороны, с которым доступному ознакомился Spiegel.

Напомним, что Греция согласилась с отсрочкой в получении немецких БМП Marder, если в Берлине отдадут приоритет Украине. Две страны договорились о схеме "кругового обмена" военной техникой еще летом прошлого года.

США 6 января анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд долларов, в него войдут 50 БМП M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW.

В конце января американские военные начнут обучать украинских коллег использованию новой военной техники.