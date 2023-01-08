Шольц "підставив" Бундесвер: у Німеччині думають, де взяти БМП Marder для України, – ЗМІ

Нерішучість канцлера дорого коштувала німецькій армії, наголошують журналісти. Запаси Бундесверу обмежені 370 БМП Marder і багато машин підлягають капітальному ремонту перед відправленням на фронт.

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Влада Німеччини щільно опрацьовує питання передавання Збройним силам України бойових машин Marder. Про це пише німецький журнал Der Spiegel.

Німецький канцлер Олаф Шольц напередодні оголосив про передавання Україні 40 БМП. Тепер політики та військові й експерти запитали, звідки Німеччина візьме додаткові машини для відправлення.

Міноборони Німеччини обмежується заявами про відправлення БМП із запасів Бундесверу. За даними видання, на складах збройової компанії Rheinmetall залишилося приблизно 60 таких машин.

Їх можна відремонтувати, а модернізація займе чимало часу. Найближчими місяцями Rheinmetall поповнить склади модернізованими БМП.

Джерела Spiegel у Бундесвері вірять у реальність планів щодо відправлення машин Marder для ЗСУ. Прискорена програма навчання українських військових триватиме від чотирьох до восьми тижнів у Нижній Саксонії.

Проблеми з постачанням БМП в Україну виникли через те, що топчиновники Міноборони не знали про рішення Берліна про передавання техніки за підсумками довгих розмов з урядами США та Франції.

"Канцлер потрапив у пастку через нерішучість. Його уряд не підготувався до необхідних поставок бойових машин піхоти Marder. Бундесверу доводиться спустошувати свої і так погано забезпечені склади", — зазначив у спілкуванні із журналом парламентарій від партії ХДС Хеннінг Отто.

Бундесвер наразі має на озброєнні приблизно 370 БМП Marder, але більшість з них має бути капітально відремонтовані. До кінця листопада оперативна готовність бронемашин становила всього 62%, випливає з внутрішнього документа Міністерства оборони, з яким доступному ознайомився Spiegel.

Нагадаємо, що Греція погодилася з відтермінуванням в отриманні німецьких БМП Marder, якщо в Берліні віддадуть пріоритет Україні. Дві країни домовилися про схему "кругового обміну" військовою технікою ще влітку минулого року.

США 6 січня анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 3 млрд доларів, до нього увійдуть 50 БМП M2 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW.

Наприкінці січня американські військові почнуть навчати українських колег використанню нової військової техніки.