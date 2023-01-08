Українських військових почнуть навчати користування БМП Bradley вже у січні, — Пентагон

500 військових ЗСУ наприкінці січня розпочнуть місячне навчання з користування новою американською військовою технікою.

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У Міноборони США заявили, що вже наприкінці січня американські військові розпочнуть навчання військовослужбовців ЗСУ, як правильно користуватися новою військовою технікою США, яку поставлять у межах нового пакета військової допомоги Україні, пише Голос Америки.

Як уже писав Фокус, у межах нового пакета військової допомоги Україні США передадуть 50 одиниць БМП Bradley. Під час брифінгу, який відбувся 6 січня, заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер повідомила, що американці наприкінці січня планують розпочати нову програму підготовки військових ЗСУ, щоб навчити використовувати нову американську військову техніку. Зокрема це стосується і БМП Bradley.

За словами чиновниці, програма підготовки розрахована на кілька місяців і протягом одного місяця навчання зможуть пройти приблизно 500 українських військових.

"Ми можемо допомогти українцям використати таку можливість", — сказала Купер.

Як уже писав Фокус, до нового пакета військової допомоги від США України, крім 50 БМП Bradley, також увійшли протитанкові ракети, бронетранспортери, бронемашини, бронеавтомобілі, самохідні гаубиці, а також багато іншої зброї та боєприпасів.

На брифінгу журналісти запитали Купер про те, чи збираються американці передати Україні танки Abrams. На що чиновниця відповіла, що США згодні з тим, що Україні потрібні танки, й зараз йдуть переговори з Нідерландами та Францією, щоб ці країни передали танки Т-72 та легкі танки AMX-10.

Фокус вже писав про те, що американці поки не збираються передавати Україні танки Abrams. У Вашингтоні пояснили свою відмову "технічними причинами". Зокрема, американці вважають, що ця техніка надто складна в обслуговуванні.

Водночас багато військових експертів закликають адміністрацію Байдена передати Україні наступальне озброєння, щоб наша країна змогла швидше звільнити свої території.

Як уже писав Фокус, згідно з повідомленнями західних ЗМІ, союзники України можуть передати танки Abrams та Leopard. Експерти стверджують, що постачання БМП Bradley можуть відкрити шлях до постачання танків, оскільки ці машини розроблялися для роботи в тандемі з танками Abrams.