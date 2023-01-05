США готові постачати ЗСУ бронемашини, однак заперечують передавання бойових танків Abrams, — WP

У Вашингтоні пояснили відмову передавати Abrams "технічними причинами". Високопосадовець із Білого Дому розповів журналістам, що один танк важить 55 тонн і споживає багато палива.

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Після кількох місяців опору проханням України надати танки США та союзники тепер готові поставити різні бойові броньовані машини. Проте адміністрація президента США Джо Байдена заперечує передавання Києву важких танків Abrams через "технічні причини". Про це повідомляє видання The Washington Post.

Високопосадовець із Білого Дому розповів журналістам, що один Abrams важить 55 тонн і працює на газотурбінному двигуні, який споживає багато палива.

Крім того, ці танки часто ламаються, тому вимагають великого досвіду обслуговування.

У виданні зазначають, що бойові танки настільки важкі, що в 2019 році президенту Дональду Трампу відмовили у планах додати їх у святкування Дня Незалежності США у Вашингтоні через побоювання, що їхні гусениці зі сталевих пластин зруйнують міські вулиці.

Що відомо про танки?

Abrams — американський бойовий танк третього покоління, який розрахований на ведення бойових дій у різних умовах сучасних воєн і збройних конфліктів. Важливими особливостями танка є використання потужних газотурбінних двигунів, що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8.

Крім того, бойова машина обладнана багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окремим зберіганням боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару в разі влучання снаряда в танк.

Нагадаємо, 4 січня ЗМІ писали, що США готують новий пакет військової допомоги Україні, в якому будуть РСЗВ HIMARS. Байден також підтвердив, що Штати готують бронемашини Bradley для України.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що в 2023 році Київ отримає озброєння, яке не зміг отримати в 2022-му. Наразі Україна працює над отриманням танків та іншої бронетехніки. Також насамперед ЗСУ потребують всіх типів систем ППО.