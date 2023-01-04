Захід націлений на перемогу: у 2023 ЗСУ отримають зброю, яку не отримали у 2022, — Кулеба

Глава МЗС розповів, що зараз Україна працює над отриманням танків та іншої бронетехніки. Також насамперед Київ потребує всіх типів систем ППО.

Related video

У новий рік західні партнери увійшли з рішучою підтримкою України та націлені працювати на її перемогу. Країни Заходу й надалі суттєво допомагатимуть Києву озброєнням, а 2023 року ЗСУ отримають ту техніку, яку не змогли отримати 2022-го. Зокрема, йдеться про німецькі танки Leopard. Про це розповів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 4 січня.

За його словами, зараз президентська та дипломатична команда інтенсивно працюють над новими рішеннями щодо надання нових типів озброєння. Насамперед йдеться про танки та іншу бронетехніку.

Глава МЗС також розповів, що ЗСУ потребують найбільше:

Перша група потреб — всі типи систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпаси до них. Україні потрібні якомога більше високотехнологічних систем ППО, тому ми ведемо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання систем NASAMS, IRIS-T, Crotale.

Київ зацікавлений в отриманні додаткових зенітних установок типу Gepard, Vulcan, ПЗРК Stinger та інших.

Україні потрібні артилерійські снаряди всіх калібрів

Дмитро Кулеба зазначив, що цього року Україна отримає все необхідне озброєння, яке не надали 2022-го.

"Сьогодні навіть діти просять принести їм під ялинку "Леопарда", ми розуміємо, що діти думають не лише про іграшкові "Леопарди". Ми всі не тільки над цим думаємо, але дуже багато працюємо. Я говорив минулого року, що у 2023 році ми отримаємо те, що не могли отримати з різних причин у 2022 році. Я можу тільки підтвердити слова, що так буде. Усьому свій час, чекайте на новини», — зазначив міністр.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ повідомляли, що Великобританія оголосила про додаткові постачання військової допомоги Україні. Прем'єр-міністр Ріші Сунак анонсував, що Київ незабаром отримає нове "обладнання" для перемоги на полі бою.

2 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що потрібно збільшити виробництво боєприпасів через російсько-українську війну, що тривала. Він додав, що військова підтримка України забезпечить її виживання та змусить РФ сісти за стіл переговорів.