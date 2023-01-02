"Потрібно більше боєприпасів": генсек НАТО закликав наростити військове виробництво

Єнс Столтенберг переконаний, що навіть якщо протиборчі сили сядуть за стіл переговорів, їх результат залежатиме від сили України на полі бою.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до збільшення виробництва зброї в західному військовому альянсі, зважаючи на російсько-українську війну. За його словами, є ймовірність, що війна закінчиться за столом переговорів, проте вирішальне значення для таких переговорів матиме сила України на полі бою. Про це 2 січня Столтенберг розповів в інтерв'ю британській радіостанції ВВС.

Генеральний секретар зазначив, що військова підтримка забезпечить виживання України як суверенної країни та змусить Росію сісти та домовитися про припинення війни.

"Ми маємо надати підтримку Україні зараз, зокрема військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати Росію, що вони повинні сісти і вести переговори в дусі доброї волі і поважати Україну як суверенну незалежну державу в Європі", — заявив Столтенберг.

Крім нарощування обсягів виробництва боєприпасів, генсек закликав не забувати і про запчастини для військової техніки та різних систем озброєння. На думку генсека, технічне обслуговування вже поставлених в Україну систем озброєнь не менш важливе, ніж дискусія щодо постачання інших видів озброєння.

Також Столтенберг не залишив без уваги і ймовірність наступу російських військ, для чого у РФ провели мобілізацію та розпочали підготовку резервістів.

"Українські сили брали верх протягом кількох місяців. Але ми також знаємо, що Росія мобілізувала багато нових сил, багато з яких зараз проходять підготовку. Москва можливо спробує розпочати новий наступ", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, після Нового року у Білорусі продовжили спільні навчання російських та білоруських збройних сил на полігонах країни. Як повідомили 2 січня спостерігачі "Беларускі гаюн", білоруська армія, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що дії президента Володимира Путіна говорять про підготовку ЗС РФ до нового наступу в Україні. На думку генсека, всі розмови Москви щодо мирних переговорів є лише спробами виграти паузу для переозброєння.