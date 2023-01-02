"Нужно больше боеприпасов": генсек НАТО призвал нарастить военное производство
Йенс Столтенберг убежден, что даже если противоборствующие силы сядут за стол переговоров, их исход будет зависеть от силы Украины на поле боя.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к увеличению производства оружия в западном военном альянсе, ввиду затянувшейся российско-украинской войны. По его словам, есть вероятность, что война закончится за столом переговоров, однако решающее значение для исхода таких переговоров будет иметь сила Украины на поле боя. Об этом 2 января Столтенберг рассказал в интервью британской радиостанции BBC.
Генеральный секретарь отметил, что военная поддержка обеспечит выживание Украины как суверенной страны и заставит Россию сесть и договориться о прекращении войны.
"Мы должны оказать поддержку Украине сейчас, в том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию, что они должны сесть и вести переговоры в духе доброй воли и уважать Украину как суверенное независимое государство в Европе", — заявил Столтенберг.
Кроме наращивания объемов производства боеприпасов генсек призвал не забывать и о запчастях для военной техники и различных систем вооружения. По мнению генсека, техническое обслуживание уже поставленных в Украину систем вооружений не менее важно, чем дискуссия о поставках других видов вооружения.
Также Столтенберг не обошел вниманием и вероятность наступления российских войск, для чего в РФ была проведена мобилизация и начата подготовка резервистов.
"Украинские силы одерживали верх в течение нескольких месяцев. Но мы также знаем, что Россия мобилизовала много новых сил, многие из которых сейчас проходят подготовку. Москва возможно попытается начать новое наступление", — сказал Столтенберг.
Напомним, после Нового года в Беларуси продлили совместные учения российских и белорусских вооруженных сил на полигонах страны. Как сообщили 2 января наблюдатели "Беларускі гаюн", белорусская армия по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что действия президента Владимира Путина говорят о подготовке ВС РФ к новому наступлению в Украине. По мнению генсека, все разговоры Москвы о мирных переговорах являются лишь попытками выиграть паузу для перевооружения.