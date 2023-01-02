"Нужно больше боеприпасов": генсек НАТО призвал нарастить военное производство

Йенс Столтенберг убежден, что даже если противоборствующие силы сядут за стол переговоров, их исход будет зависеть от силы Украины на поле боя.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к увеличению производства оружия в западном военном альянсе, ввиду затянувшейся российско-украинской войны. По его словам, есть вероятность, что война закончится за столом переговоров, однако решающее значение для исхода таких переговоров будет иметь сила Украины на поле боя. Об этом 2 января Столтенберг рассказал в интервью британской радиостанции BBC.

Генеральный секретарь отметил, что военная поддержка обеспечит выживание Украины как суверенной страны и заставит Россию сесть и договориться о прекращении войны.

"Мы должны оказать поддержку Украине сейчас, в том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию, что они должны сесть и вести переговоры в духе доброй воли и уважать Украину как суверенное независимое государство в Европе", — заявил Столтенберг.

Кроме наращивания объемов производства боеприпасов генсек призвал не забывать и о запчастях для военной техники и различных систем вооружения. По мнению генсека, техническое обслуживание уже поставленных в Украину систем вооружений не менее важно, чем дискуссия о поставках других видов вооружения.

Также Столтенберг не обошел вниманием и вероятность наступления российских войск, для чего в РФ была проведена мобилизация и начата подготовка резервистов.

"Украинские силы одерживали верх в течение нескольких месяцев. Но мы также знаем, что Россия мобилизовала много новых сил, многие из которых сейчас проходят подготовку. Москва возможно попытается начать новое наступление", — сказал Столтенберг.

Напомним, после Нового года в Беларуси продлили совместные учения российских и белорусских вооруженных сил на полигонах страны. Как сообщили 2 января наблюдатели "Беларускі гаюн", белорусская армия по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что действия президента Владимира Путина говорят о подготовке ВС РФ к новому наступлению в Украине. По мнению генсека, все разговоры Москвы о мирных переговорах являются лишь попытками выиграть паузу для перевооружения.