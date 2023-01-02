В Беларуси после Нового года продолжили совместные учения российских и белорусских сил

Наблюдатели из "Беларускі гаюн" отмечают, что белорусская армия повысила уровень подготовки в плане обороны, но по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

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Совместные военные учения российских и белорусских вооруженных сил, которые проходят на территории Беларуси, продлили как минимум до 8 января. Об этом говорит график проведения учений на полигонах северного соседа Украины, сообщают наблюдатели военной активности "Беларускі гаюн".

В публикации приводится список подразделений и названия полигонов где продолжаются совместные учения. При этом наблюдатели отметили, что с 31 декабря и 1 января были для некоторых подразделений выходными днями, а некоторые полигоны были без выходных.

"31 декабря и 1 января стали выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ были без выходных: "Осиповичский" и "Доманово", — говорится в сообщении.

Со 2 января продление совместных учений российско-белорусских сил выглядит следующем образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 07.01;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 06.01;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 06.01;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 07.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 08.01;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

Также наблюдатели сообщают, что общее число продлений военных учений составило 36 недель. При этом отмечается, что армия Беларуси стала более подготовленной в плане оборонительных операций, и по-прежнему не подготовлена к масштабным наступательным действиям в силу отсутствия реального боевого опыта.

Ранее сообщалось, что по информации Министерства обороны Республики Беларусь, опубликованной 23 декабря 2022, военнослужащие страны приняли на вооружение партию зенитных ракетных комплексов "ТОР-М2К" российского производства. Новая партия ЗРК была передана в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России.

Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко 29 декабря рассказал,что Россия готовится разместить на территории республики тактическое ядерное оружие. По его словам, эти шаги Кремля говорят о том, что российское руководство вкладывает большие деньги и купило Александра Лукашенко "с потрохами".