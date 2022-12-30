Лукашенко "купили с потрохами": Путин готовится разместить в Беларуси ядерное оружие (видео)

По словам экс-министра Павла Латушко, для этого на боевое дежурство в Беларусь поступили комплексы "Искандер", а самолеты Су-25 прошли необходимую модернизацию.

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Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко готовятся разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Носителями ракет с ядерными боеголовками будут штурмовики Су-25, которые прошли соответствующую модернизацию, и комплексы "Искандер". Об этом 29 декабря рассказал на "Радио НВ" белорусский оппозиционер и экс-министр культуры республики Павел Латушко.

"Фактически осталось сделать один шаг, одно нажатие и ядерное тактическое оружие будет размещено на территории Беларуси", — сказал бывший министр.

По его словам, такие шаги являются угрозой не только для Украины, но и для западных партнеров, которые должны теперь будут учитывать этот факт при планировании обеспечения безопасности. При этом Лукашенко до сих пор не подвергается санкционному давлению со стороны Запада, отметил оппозиционер.

"Лукашенко по сути является единственным союзником Путина. Ни Иран, ни Северная Корея не идут ни в какое сравнение. Но при этом Лукашенко не подвергается полгода ни санкциям, никакому санкционному давлению", — сказал Латушко.

Почему Лукашенко не под санкциями

По мнению экс-министра, существует стратегическая ошибка, которая заключается в тезисе — если давить на Лукашенко это простимулирует его ввести войска в Украину. Однако белорусский политик сам не заинтересован в том, чтобы ввязаться открыто в войну.

"Лукашенко сам не заинтересован направлять свои войска, так же как и Путин сегодня не заинтересован дать приказ Лукашенко отправить белорусские вооруженные силы в Украину. Они потерпят там фиаско, и получится триггер протеста в Беларуси", — полагает Латушко.

Бывший министр убежден что санкции не повлияют на усиление российских группировки войск в Беларуси. Если это произойдет, это будет лишь означать одно, что Россия вкладывает большие деньги и Лукашенко "куплен с потрохами", подытожил Латушко.

Напомним, по мнению военных экспертов из ISW Владимир Путин оказывает давление на Александра Лукашенко, чтобы у белорусского политика не было пространства для маневра в вопросе российско-украинской войны.

27 декабря Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава российского государства заявил, что он встретился со своим коллегой из Беларуси, чтобы поговорить о "серьезных делах".